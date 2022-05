Fachada da Prefeitura de Itaboraí passa por processo de conservação - Foto: Divulgação

Fachada da Prefeitura de Itaboraí passa por processo de conservaçãoFoto: Divulgação

Publicado 10/05/2022 16:09 | Atualizado 10/05/2022 16:09

Itaboraí - Um dos principais marcos históricos do município, o Palacete Visconde de Itaboraí, sede do Executivo Municipal, no Centro, passa por um processo de conservação na sua fachada e no entorno do prédio após 26 anos. Iniciativa do Departamento de Patrimônio Histórico e Memória da Secretaria Municipal de Cultura, a manutenção está sendo realizada por equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP).

Erguido em 1834 e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1964, a atual sede da Prefeitura de Itaboraí servia de hospedagem para a Família Real durante as visitas ao município. Autorizada pelo Iphan, a reforma da fachada do Palacete conta com serviço de pintura nas portas e janelas com a utilização da tinta PVA, que possui maior durabilidade.

Nas portas, as equipes estão utilizando um esmalte fosco à base de água. A última revitalização da fachada da Prefeitura havia sido realizada em 1996. Além disso, estão sendo realizados serviços de manutenção das sancas, a pintura de grades e reposição de telhas e vidros que foram deteriorados com o passar dos anos.

Segundo a diretora do Departamento de Patrimônio Histórico e Memória, Tamila Quim, é necessária a conservação rotineira de todos os prédios e monumentos históricos do município com o objetivo de evitar possíveis acidentes.

"Durante os últimos anos, alguns prédios históricos acabaram sendo abandonados e isso passa pela própria fachada desses locais. Hoje a Secretaria Municipal de Cultura conta com um departamento especializado nesse sentido e busca utilizar essa conservação com fim educacional também. Serve também para mostrar para os moradores da nossa cidade a importância histórica desses locais. E estão sendo planejadas outras revitalizações no nosso município", disse Tamila.