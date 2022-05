O automóvel estava sendo usado por amigos do atacante do Fluminense - Foto: Enfoco

Publicado 09/05/2022 12:23 | Atualizado 09/05/2022 12:25

Itaboraí - Na manhã de ontem (domingo 8) o carro do atacante do Fluminense, John Kennedy foi aprendido na Avenida 22 de Maio, o automóvel estava com dois amigos do jogador, o motorista não possuía habilitação, portanto não poderia dirigir, para piorar a situação os militares do Programa Itaborai Presente que conduziam a abordagem encontraram 10 gramas de maconha dentro do automóvel.

Os policiais constataram que o automóvel era do jogador John Kennedy após realizaram a consulta para buscar informações do veículo.

Os amigos do jogador disseram a polícia que eles estavam saindo do "Baile da Reta" , após estarem detidos os homens ligaram para o jogador de futebol que os encontrou na 71ª DP, no centro de Itaboraí.

Os dois amigos do jogador foram autuados no artigo 28 da Lei de Drogas e o Jogador tricolor foi enquadrado no artigo 310 do Código de Trânsito que configura grave delito entregar um veículo para uma pessoa não habilitada e a pena é de seis meses a um ano de cadeia ou multa.