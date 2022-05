Passeio ciclístico foi a atração principal do final de semana em Itaboraí - Foto: Divulgação

Passeio ciclístico foi a atração principal do final de semana em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 16/05/2022 11:35

Itaboraí - Prestes a comemorar 189 anos de emancipação político-administrativa, o município de Itaboraí foi palco de uma série de atividades, neste domingo (15/05), com direito a passeio ciclístico pelas ruas da cidade, encontro de carros antigos na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, e uma competição de motocross às margens da RJ-116, próximo ao trevo da Reta, na altura do bairro Esperança.

A primeira atividade foi o passeio ciclístico, que contou com a presença do prefeito Marcelo Delaroli. O evento esportivo teve início na Praça Marechal Floriano Peixoto, por volta das 8h, e percorreu diversas ruas do município como a Avenida 22 de Maio e a Rua César Xará, em Venda das Pedras, e retornou até a sede da Prefeitura, no Centro. Centenas de ciclistas participaram da ação promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL).

"É bom demais ver a praça cheia desse jeito e os eventos de comemoração da nossa cidade só estão começando. Além dos eventos, teremos bastante entregas nesta semana. É gratificante ver o povo de Itaboraí voltando a sorrir”, disse o prefeito.

Quem separou o domingo para dar um passeio de bicicleta em família pelas ruas da cidade foi Fábio Mello, de 36 anos, que participou do “Pedal” acompanhado de sua esposa e seus três filhos. “Sempre que tem esses eventos, a gente busca participar e trazer toda a nossa família. E hoje não foi diferente, tenho que parabenizar toda essa iniciativa da Prefeitura. Foi demais!”, disse o morador do bairro Quissamã.

Outro evento que movimentou a região central da cidade, neste domingo (15/05), foi a 19ª edição do Encontro de Carros Antigos, promovido com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, realizado na Praça Marechal Floriano Peixoto, considerado o "coração" do centro histórico de Itaboraí. Durante o evento, cerca de 300 clássicos automotivos foram expostos para os visitantes.

Morador de Outeiro das Pedras, Fernando Machado, de 67 anos, demonstrou seu amor pelos carros antigos e parabenizou pela qualidade do evento.

"É emocionante ver essa praça recheada de carros históricos. Espero que tenha esse tipo de evento com mais frequência aqui na nossa cidade. Confesso que estou bastante feliz com esse encontro. Ver tanta gente conhecendo o meu carro me encheu de emoção e alegria", disse.

O domingo marcou também a finalização da competição de Motocross, iniciada no sábado (14/05). O segundo dia de atividades foi marcado pelas provas das 14 categorias, entrega de premiações e muito entusiasmo do público que compareceu em peso ao circuito montado próximo ao Trevo da Reta.

Encerrando toda a programação de eventos, que foi realizada a uma semana do aniversário da cidade, foi realizado uma sequência de shows na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, com a presença das bandas Bloody Mary, Rock4ever e Pagode dos Menezes.