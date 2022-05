Abrindo a programação, na sexta-feira (13/05), será inaugurada a exposição "SOS Amazônia e Natureza Viva", que fica em cartaz até o dia 13 de junho - Foto: Divulgação

Publicado 13/05/2022 20:19 | Atualizado 13/05/2022 20:19

Itaboraí - O fim de semana em Itaboraí reserva uma programação recheada de atrações para toda a família. Em comemoração ao aniversário de 189 anos de emancipação político-administrativa do município, diversas atividades espalhadas pela cidade estão programadas para agitar a sexta-feira (13/05), o sábado (14/05) e o domingo (15/05), desde desfile de moda sustentável até passeio ciclístico pela Avenida 22 de Maio.

Nesta sexta-feira e sábado (13 e 14/05), a partir das 18h, uma parceria das secretarias municipais de Cultura e de Meio Ambiente e Urbanismo apresenta o Eco Fashion Week, na Sala de Cultura, localizada no Shopping Itaboraí Plaza. Promovido pelo estilista Guilherme Tavares, o desfile tem o objetivo de demonstrar que a moda sustentável, além de ser inovadora, também é econômica e pode reduzir o impacto negativo na natureza.

Abrindo a programação, na sexta-feira (13/05), será inaugurada a exposição "SOS Amazônia e Natureza Viva", que fica em cartaz até o dia 13 de junho. E no sábado (14/05), acontecerá o desfile "Revive do Lixo ao Luxo".

Localizada no 'coração' do centro histórico de Itaboraí, a Praça Marechal Floriano Peixoto também contará com uma série de atividades especiais. As famílias e apaixonados por automóveis podem conferir, no sábado e domingo (14 e 15/05), o 19º Encontro de Carros Antigos, promovido com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. No sábado, o evento tem início às 18h e é encerrado com a Banda Clássico do Rock. Já no domingo, começa a partir das 9h, e contará ainda com as bandas Bloody Mary, Rock4ever e Pagode dos Menezes.

Também no sábado e domingo (14 e 15/05), das 9h às 17h, acontecerá o Motocross, na RJ-116, próximo ao Trevo da Reta, antes do pedágio. O evento contará com treino livre, corrida e premiações nos intervalos.

O domingo de manhã ainda reserva uma atração que já se tornou tradicional na cidade. Intitulado de Pedal, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) promoverá, a partir de 8h, o passeio ciclístico destinado às famílias da cidade, incluindo crianças. A concentração será na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, e o trajeto será até Venda das Pedras, com retorno para a Praça. Para participar do Pedal, não é necessário fazer inscrição antecipada, apenas que o participante vá com bicicleta e roupas confortáveis.