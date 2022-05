Shows alegrarão Itaboraí no aniversário da cidade - Foto: Divulgação

Shows alegrarão Itaboraí no aniversário da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 12/05/2022 17:27 | Atualizado 12/05/2022 17:42

Itaboraí - Depois de um longo tempo sem eventos de grande porte por conta da pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, preparou uma programação recheada de shows para comemorar os 189 anos de emancipação político-administrativa do município. Do dia 19 a 22 de maio, Itaboraí receberá nomes gigantes da música nacional, como os Barões da Pisadinha, Matheus e Kauan, Ferrugem, Bruna Karla, Mariana Valadão e muito mais.

Os shows vão acontecer a partir das 18h, em uma estrutura que será montada na Avenida 22 de Maio, na altura do nº 3428, em Joaquim de Oliveira. A primeira noite será dedicada à música gospel. A abertura da festa fica com o show da cantora Michelly do Valle. Celebrando a vida após o período de pandemia, no dia 19 de maio, a programação terá também Felippe e Mariana Valadão, que sobem ao palco juntos para ministrar bênçãos para a população de Itaboraí.

Em seguida, será a vez do cantor Gabriel Guedes, que marca a sua geração com canções, como "Vitorioso És". Para encerrar a noite, a cantora Bruna Karla canta seus maiores sucessos da carreira, como o louvor "Sou Humano". A artista já foi indicada quatro vezes ao Grammy Latino.

"A espera foi grande, passamos anos sem poder comemorar juntos o aniversário da nossa cidade. Foram dias, semanas, meses e anos de muita tristeza, luto e dor, mas finalmente chegou a hora de celebrarmos, não só os 189 anos de Itaboraí, mas de celebrarmos a liberdade e a vida", destacou o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

Na sexta-feira, dia 20, a noite começa com apresentações de artistas 'pratas da casa', como o Grupo Bonanza, Kelly Valadares, Carol Vitalino e Bruninho do Cavaco. Logo depois, a festa continua com o cantor e compositor Rafael Caçula. Em seguida, quem sobe ao palco é um dos maiores nomes do pagode da atualidade. Após se destacar nas rádios com a canção "Climatizar", Ferrugem ganhou todo o Brasil e chega para abrilhantar a festa de Itaboraí com outros grandes hits, como "Eu Juro", "Sinto Sua Falta" e "Pirata e Tesouro".

Já no sábado, dia 21 de maio, é bom o público se preparar para se jogar no piseiro. A noite começa com pagode do Tiago Monteiro. Depois, o cantor João Gabriel traz os sucessos do sertanejo para o palco. E para consagrar a festa, Itaboraí recebe os Barões da Pisadinha, banda de forró eletrônico e tecnobrega formada por Rodrigo Barão e Felipe Barão. Entre os hits, estão "Recairei", "Esquema Preferido", "Tá Rocheda" e "Meia Noite (Cê Tem Meu Whatsapp)".

"Estamos resgatando todas as potências da história de Itaboraí nesta programação dos 189 anos da cidade. Ao longo de todo o mês, também teremos outros eventos que vão além da música, como o Motocross, encontro de carros antigos e também de motociclistas, que há mais de 15 anos não participavam de eventos na cidade", afirmou o secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra.

E para encerrar a programação de shows, no dia 22 de maio, data de aniversário da cidade, a abertura fica com grupos da região, como Devotos do Samba, Pagode dos Menezes e Pagode do Adame, trazendo uma coletânea com as canções mais famosas do gênero para embalar o público presente. E para fechar a noite com chave de ouro, a dupla Matheus e Kauan canta seus maiores sucessos em Itaboraí. No repertório, são esperadas as músicas "Quarta Cadeira", "Te Assumi Pro Brasil", "O Nosso Santo Bateu" e "É Problema".

Programação

Dia 19

Michelly do Valle

Felippe e Mariana Valadão

Gabriel Guedes

Bruna Karla

Dia 20

Grupo Bonanza

Kelly Valadares e Carol Vitalino

Bruninho do Cavaco

Rafael Caçula

Ferrugem

Dia 21

Pagode do Tiago Monteiro

João Gabriel

Barões da Pisadinha

Dia 22

Devotos do Samba

Pagode dos Menezes

Pagode do Adame

Matheus e Kauan