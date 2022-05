A ação aconteceu na Avenida 22 de Maio - Foto: Divulgação

Publicado 19/05/2022 09:35

Itaboraí - Com o objetivo de conscientizar motoristas e condutores sobre os riscos no trânsito, a Prefeitura de Itaboraí realizou uma ação educativa em alusão à campanha Maio Amarelo, na manhã desta quarta-feira (18/05), na Avenida 22 de Maio, no Centro.

A atividade conjunta das secretarias municipais de Transportes (SEMTRANS) e Segurança (SEMSEG) foi realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Arteris Fluminense.



Mês dedicado à prevenção no trânsito, o Maio Amarelo visa chamar a atenção da sociedade para o alto índice de vítimas em acidentes. Durante a ação, foi montado um corredor em uma das faixas da avenida para realizar a abordagem aos veículos. A ação contou com a participação de agentes da Guarda Municipal de Itaboraí e da PRF, além das equipes da SEMTRANS e da concessionária.



O secretário municipal de Segurança e de Transportes, Heitor Baldow, destaca a importância de realizar um trabalho educativo no trânsito. “Itaboraí é uma cidade que contempla rodovias estaduais e federais. É importante trabalhar a conscientização com condutores dentro do município, para que não cheguem às rodovias cometendo infrações e repetindo maus hábitos, como a falta do uso de cinto de segurança”, afirmou o secretário.



Na ação, foram distribuídos panfletos informativos para os motoristas que passavam pela principal via do município, com códigos QR (“QR Code”) que levam os usuários a vídeos da Polícia Rodoviária Federal, com explicação sobre a importância da revisão veicular, uso de cinto de segurança, dirigibilidade e motocicletas.



Quem passava pela via parabenizou a ação realizada. Um deles foi o engenheiro civil Fernando Barbosa, de 58 anos, que ressaltou a importância da ação para coibir acidentes. "Parabéns pela ação! Temos que levar o máximo de informação para evitar tragédias no trânsito por conta de imprudência e negligência ao volante", disse o morador de Quissamã.