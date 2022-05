Os cartões foram entregues pelo prefeito Marcelo Delaroli - Foto: Divulgação

Os cartões foram entregues pelo prefeito Marcelo DelaroliFoto: Divulgação

Publicado 19/05/2022 17:13

Itaboraí - Um dia histórico para o municípioí. Emocionado, o prefeito Marcelo Delaroli deu início a entrega dos primeiros 5 mil cartões da Moeda Social Pedra Bonita, nesta quinta-feira (19/05), para famílias em situação de vulnerabilidade do município.

O evento, realizado no CIEP 130 - Doutor Elias de Miranda Saraiva, em Rio Várzea, contou com a participação do deputado federal Altineu Côrtes, dos secretários municipais, vereadores, do presidente de Rede Brasileira de Bancos Comunitários, Joaquim Melo e do presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), Hédio Mataruna.



Os cartões foram entregues às famílias com crédito de 150 Pedras Bonitas (que correspondem a R$150,00), que poderão ser utilizados nos comércios do município. O programa é baseado na transferência de renda para famílias em situação de extrema pobreza e sem renda familiar (inclusive de outros programas sociais), para provimento de sua subsistência e a criação de uma rede sustentável de economia solidária (comércio de todos os distritos).



Durante a solenidade de entrega, o prefeito Marcelo Delaroli agradeceu a todos os envolvidos no processo de construção da Moeda Social Pedra Bonita, especialmente à Secretaria Municipal de Governo, representada pelo secretário municipal, Diogo Cabral, por ter sido o setor decisivo para a implantação do programa.



"Temos chefes de família em Itaboraí, pai e mãe, que às vezes saem de casa desesperados para arrumar um recurso para botar comida na mesa naquele dia. Essas pessoas vão ter um pouco mais de tranquilidade, até para procurar algo melhor para trabalhar. Fico feliz também porque vai aquecer o comércio local, as pessoas vão poder comprar perto de casa, esse dinheiro vai circular e voltar para a cidade. Temos a meta de ampliar cada vez mais o programa e aumentar o valor", afirmou o prefeito.



De acordo com o presidente de Rede Brasileira de Bancos Comunitários e coordenador do Instituto E-Brasil, Joaquim Melo, o projeto garante segurança alimentar para as famílias do município. "Os contemplados irão comprar no comércio de Itaboraí, fortalecendo o comércio local. Assim, gerando mais emprego, renda e riqueza. Parabéns Itaboraí, parabéns Prefeitura e parabéns ao povo por mais essa grande conquista", disse Joaquim Melo.



Uma das contempladas nesta fase inicial foi a moradora da Reta, Creusa de Macedo, de 42 anos. Mãe de três filhos, ficou desempregada no início da pandemia de Covid-19 e, desde então, não conseguiu outro vínculo trabalhista formal. "Para mim, será um benção. Atualmente, eu vivo fazendo 'bico', quando aparece. Esse cartão vai ser usado para comprar o que é mais necessário, como arroz, feijão. Vai fazer uma diferença imensa na nossa vida", disse a moradora.



Sobre o programa



Nesta fase inicial, o programa contemplou 5 mil famílias em situação de extrema pobreza e sem renda familiar, residentes no mínimo dois anos no município com prioridade para as com maior número de membros e as chefiadas por mulheres devidamente cadastradas no CadÚnico e que não recebam outros benefícios federais ou estaduais.



A rede de comércio solidária é gratuita (taxa zero) para participação e comercialização de venda entre os participantes do programa de forma facultativa com abrangência do comércio em geral restrito ao município de Itaboraí.