Artistas gospel abrem shows de aniversário - Foto: Divulgação

Artistas gospel abrem shows de aniversárioFoto: Divulgação

Publicado 20/05/2022 14:51 | Atualizado 20/05/2022 14:51

Itaboraí - O primeiro dia de shows em comemoração aos 189 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí foi marcado por muita música gospel, na noite desta quinta-feira (19/05), em um palco localizado na Avenida 22 de Maio, em Joaquim de Oliveira. O evento contou com renomados artistas do cenário, como Bruna Karla e Gabriel Guedes.

Nem mesmo a chuva foi capaz de impedir que o público presente curtisse todas as atrações do dia. A programação começou com a apresentação de artistas da cidade, com Ana Clara, Michelly do Valle e Fredy Miller. Na sequência, os pastores Mariana Valadão e Felippe Valadão subiram ao palco.

Presente na primeira noite de shows, o prefeito Marcelo Delaroli fez questão de agradecer a presença do público itaboraiense e reafirmou o compromisso com o resgate da autoestima da população. “Que momento único estamos vivendo. Desde já, muito obrigado a todos que formaram esse mar de gente”, destacou o prefeito.

Logo depois, subiu ao palco o cantor Gabriel Guedes, que foi aclamado pelo público e emocionou com músicas como “Vitorioso És”, “Com Muito Louvor”, “Ele Vive” e “A Benção”. Em meio à apresentação, uma família adorando a noite gospel afirmou que há tempos não via uma cidade sorrindo como vê nos últimos meses. Os moradores de Itambi, Claudia Peixoto, de 55 anos, e José Eduardo Magalhães, 59, celebraram o retorno dos shows de aniversário.

“Eu não tenho palavras pra descrever a sensação de ver a nossa cidade sorrindo. Vivemos em uma cidade que por anos sofreu com um abandono. Eu me emociono, pois amo essa cidade de uma forma inexplicável e agradeço a Deus por poder celebrar essa transformação em vida”, disse a mãe de dois filhos.

Finalizando a primeira noite de eventos na cidade, a cantora Bruna Karla subiu ao palco e trouxe canções conhecidas nacionalmente, como “Quando Eu Chorar” e “Cicatrizes”, para celebrar o aniversário de Itaboraí. Conhecida pela irreverência no palco, a cantora recebeu o carinho do público e falou sobre a sensação de se apresentar para uma cidade renovada de expectativa.

“É uma alegria e emoção muito grande poder levar a palavra de Deus para essas pessoas que, muitas delas, saíram de suas casas para receber essas palavras de fé. Nosso principal objetivo é saber que vidas estão sendo alcançadas e isso não tem preço. Tenho certeza que foi uma noite especial de muito louvor para essa cidade que tanto merece. Parabéns, Itaboraí”, disse Bruna