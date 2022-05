Desfile é interrompido por manifestantes - Foto: Divulgação

Desfile é interrompido por manifestantesFoto: Divulgação

Publicado 23/05/2022 19:41 | Atualizado 23/05/2022 19:41

Itaboraí - A retomada do desfile cívico escolar em Itaboraí, que era aguardada após dois anos de pandemia de Covid-19, foi marcada por interrupção de manifestantes, na manhã deste domingo (22/05), na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. A programação contava com centenas de crianças, sendo alunos da redes municipal, estadual e particular, atrasando o cronograma. Em respeito à saúde física das crianças, devido ao sol e ao horário planejado, a Prefeitura de Itaboraí buscou alternativas para acelerar o cronograma de atividades, a fim de evitar riscos às crianças.

A programação teve início às 8h, com o hasteamento da bandeira nacional, ao som da Banda Visconde de Itaboraí, da Guarda Municipal, na frente da sede do Executivo municipal. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado de todo o secretariado municipal e autoridades estaduais e municipais, como o deputado federal Altineu Cortes e o presidente da Câmara de Vereadores, Elber Correa, participaram do momento.

Logo em seguida, as autoridades se dirigiram ao palanque oficial, para acompanhar a passagem dos estudantes, em comemoração aos 189 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí. Ao todo, mais de 100 instituições de ensino participaram, sendo 93 escolas municipais, além de unidades especializadas. E ainda escolas estaduais e particulares do município, e instituições, projetos culturais e públicos municipais.

Durante a passagem do desfile cívico escolar, o prefeito Marcelo Delaroli recebeu líderes de religiões de matriz africana para dialogar ao lado do palanque, acompanhado do senador Carlos Portinho. Entre as reivindicações, os participantes do ato pediam para encerrar o desfile com uma marcha e ainda um espaço na programação da cidade. No desfile, a Prefeitura de Itaboraí reiterou diversas vezes que repudia toda forma de violência e preconceito, ressaltando que o governo é feito para todos.

Apesar do entendimento, o combinado não foi cumprido pelos manifestantes, que decidiram interferir no cronograma, invadindo o desfile. Além disso, durante a marcha, diversos integrantes da passeata empunhavam bandeiras de partidos políticos e utilizavam camisas e adesivos em referência a figuras políticas, como "Fora Bolsonaro" e "Lula Livre". Ao se aproximar do palanque, alguns manifestantes ainda afrontaram o prefeito, questionando a fé do chefe do Executivo, que reafirmou: "O governo de Itaboraí é para todos, mas da mesma forma que respeito todas as crenças, também quero ser respeitado, nunca escondi de ninguém que eu sou de Jesus!”.

Nas redes sociais, a manifestação gerou revolta, porque os participantes da marcha, além de apresentarem cunho político, alteraram a ordem do desfile, entrando na frente de crianças, inclusive de cadeirantes e crianças com problemas cardíacos. “Bagunça no desfile das crianças! Atrasaram tudo! Crianças no sol quente com fome! Falta de respeito com quem não fez nada a vocês. Por que não foram na porta do pastor?", questionou uma internauta.