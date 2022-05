Materiais Esportivos dos Projetos Sociais - Foto: DIvulgação

Materiais Esportivos dos Projetos SociaisFoto: DIvulgação

Publicado 26/05/2022 18:03 | Atualizado 26/05/2022 18:03

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), realizou a entrega de 62 kits esportivos para projetos sociais atendidos pelo programa de Apoio às Escolinhas Comunitárias (Paec). O objetivo foi contemplar iniciativas que atuam especialmente em regiões como Porto das Caixas, Reta Velha e Visconde.

O encontro para entrega dos kits com dezenas de representantes de projetos esportivos foi realizado no auditório da Secretaria Municipal de Compras, Licitações e Contratos, no Centro. Presente na entrega, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho, ressaltou a importância do programa para a população do município.

"Ficamos muito felizes em poder nos reunir e fazer essa entrega de material. Esses projetos sociais são importantíssimos, em especial para nossas crianças. Através deles, milhares delas são alcançadas. Temos que honrar esses projetos já existentes, essas pessoas que fazem tão bem a nossa cidade. Dar suporte para que possam desenvolver ainda melhor o seu trabalho. Nossa intenção é chegar a todos eles em todas as áreas de Itaboraí. O esporte é ferramenta que transforma a vida das pessoas", disse o secretário.

Idealizado pelo professor Everardo Lindenmayer, o Paec tem o objetivo de promover, através de práticas desportivas, a saúde e o desenvolvimento social nas comunidades de Itaboraí. O projeto recebe o apoio da Prefeitura para estruturar e colocar à disposição das escolinhas toda a rede de serviços públicos disponíveis.

Ao todo, mais de 3 mil crianças e jovens são beneficiadas com as atividades realizadas pelo programa de Apoio às Escolinhas Comunitárias (Paec). Entre elas, estão aulas de taekwondo, Jiu-jitsu, basquete, handebol, futebol, artes marciais, entre outras.