Trânsito em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 25/05/2022 16:34 | Atualizado 25/05/2022 16:34

Itaborai - Buscando aumentar a sensação de segurança e atender uma demanda dos motoristas, em mais uma parceria entre a Prefeitura de Itaboraí e o Governo do Estado, foi iniciada uma ação de reforço na sinalização viária da Avenida 22 de Maio, principal via do município, nesta terça-feira (24/05).

A pintura das faixas está sendo realizada em ambos os sentidos da Avenida 22 de Maio, no trecho entre os bairros Outeiro das Pedras e Rio Várzea, em conjunto com equipes do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-RJ). A ação começou na altura da Praça Vereador Wilson Machado Novis.

Também, nesta terça-feira (24/05), as secretarias municipais de Transportes e Segurança, em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e o Departamento Geral de Trânsito (DEGETRAN), realizaram uma ‘blitz’ educativa na Avenida 22 de Maio, no Centro, em alusão ao Maio Amarelo, que visa chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito.

Durante a ação, os motoristas receberam panfletos informativos sobre medidas que devem ser tomadas para reduzir os riscos de acidente no trânsito. Um dos materiais tinha um mapa do Estado do Rio com possibilidades para evitar congestionamentos em diversos pontos da cidade. Durante a ação, foi montado um corredor em uma das faixas da avenida para realizar a abordagem aos veículos.

Uma dos condutores que passava pela Avenida 22 de Maio, a professora Ana Marcela Rodrigues, de 37 anos, ressaltou a importância da conscientização para os motoristas da cidade. "É importante essas ações para os motoristas da nossa cidade. Sabemos os riscos que corremos ao volante e esses panfletos informativos nos ajudam a tomar atitudes que possam evitar acidentes no trânsito", disse.