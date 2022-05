Blitz Ambiental em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 25/05/2022 10:32 | Atualizado 25/05/2022 10:33

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), realizou a distribuição de cerca de 500 mudas para a população de Itaboraí durante ação realizada, na manhã desta terça-feira (24/05), na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, em alusão ao Dia Internacional da Biodiversidade, celebrado no último domingo (22/05), e ao Dia Nacional da Mata Atlântica, que é comemorado na próxima sexta-feira (27/05).

Com apoio do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPAM) da Guarda Municipal de Itaboraí, as equipes da SEMAU entregaram as mudas de diversas espécies, doadas pelo projeto Replantando Vidas, da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), além de realizarem um trabalho de conscientização para os motoristas e pedestres sobre o meio ambiente que passavam pelo Centro.

Presente na ação, o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), Jhonatan Ferrarez, entregou algumas mudas para a população e ressaltou a importância da ação de conscientização para promover educação ambiental.

“Essa ação busca celebrar o Dia Internacional da Biodiversidade, que acontece na mesma data do aniversário da nossa cidade. Através do Replantando Vidas da CEDAE, conseguimos essas mudas e entregamos para a população. São diversas espécies, como o ipê amarelo e a cabeludinha, que fazem sucesso no nosso município”, disse o secretário.

Dentre as demais espécies, tinham mudas de árvores frutíferas, como jabuticaba, pinha e pitanga. A dona de casa Aparecida Peixoto, de 59 anos, passava pelo local, na manhã desta terça-feira (24/05), ficou surpresa com a ação e levou uma muda de ipê amarelo para a sua residência.

“Tenho que parabenizar a Prefeitura por essa ação. Confesso que fiquei surpresa e tive que levar uma lembrança pra casa. Gosto muito do ipê amarelo e não poderia deixar escapar essa oportunidade”, disse a moradora de Outeiro das Pedras.