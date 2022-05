Alta na ocupação hoteleira em Itaboraí - Foto: Divulgação

Alta na ocupação hoteleira em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 31/05/2022 17:45

Itaboraí - Finalizando o mês em comemoração pelos 189 anos de emancipação político-administrativa, Itaboraí celebra os saldos positivos com os festejos de aniversário. Com uma programação recheada do primeiro ao último final de semana de maio, os eventos realizados no município movimentaram a economia local, com registro de aumento do faturamento para restaurantes e crescimento da taxa de ocupação da rede hoteleira da cidade.

Após oito anos sem comemorações de grande porte, incluindo o período de pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Itaboraí preparou uma programação extensa durante todo o mês, além de entregas importantes para a população, como os cartões da Moeda Social Pedra Bonita para 5 mil famílias. Localizada no 'coração' do centro histórico, a Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, concentrou grande parte dessas atividades. Entre elas, o Domingo na Praça – Edição Dia do Trabalhador; o 19º Encontro de Carros Antigos; Pedal (passeio ciclístico); Corrida e Caminhada; e o 19º Encontro Nacional de Motociclistas.

“Foi uma honra receber tantas pessoas na nossa cidade neste mês, depois de uma pandemia. Os moradores e visitantes puderam curtir todos os dias com alegria e tranquilidade. E os comércios locais foram reaquecidos, gerando oportunidades de trabalho e renda para a nossa cidade. Em maio, nossa cidade foi tomada por um sentimento forte de alegria, gratidão e pertencimento. O aniversário de 189 anos de Itaboraí já marcou a nossa história”, afirma o prefeito Marcelo Delaroli.

O mês de maio reservou ainda, entre os dias 19 e 22 de maio (quinta-feira a domingo), grandes shows para celebrar o aniversário da cidade, com artistas reconhecidos nacionalmente e ainda muitos artistas 'pratas da casa', em uma estrutura montada no bairro de Joaquim de Oliveira. A movimentação de eventos durante o mês reaqueceu o setor hoteleiro no município, alguns estabelecimentos chegaram a ter 100% das acomodações ocupadas neste mês.

Próximo ao local dos shows, o Hotel Samba também registrou um crescimento expressivo da taxa de ocupação, chegando ao pico de 88% durante um dos quatro dias de evento. Segundo o gerente do empreendimento, Antonio Torralba, além das reservas, muitas vagas foram ocupadas via 'walk-in' (como são conhecidas as vendas sem reserva). "Acho muito importante essa iniciativa da Prefeitura em reativar esses eventos que dão notoriedade para Itaboraí e reaquece nosso setor hoteleiro. O evento deu vida e visibilidade para o hotel novamente", disse Antonio Torralba.

Proprietário do Depósito Pai e Filho, Romário Nunes comentou os impactos positivos nas suas vendas durante o mês de maio. "Nos últimos dois finais de semana, nossa venda teve um grande aumento, por conta dos shows de aniversário da cidade e do encontro de motociclistas. O retorno desses eventos são de suma importância para o comércio da cidade", disse Romário.

No setor de restaurantes, o aumento na circulação de pessoas e turistas pela cidade contribuiu também para a geração de novas oportunidades de empregos na cidade. Inaugurado em março, o estabelecimento Alley Steak House, localizado na Travessa Espírito Santo, conhecida como 'Beco', sentiu o impacto do movimento maior no mês de maio. Segundo o proprietário Rodrigo Soares, com quase três meses de funcionamento, precisou até contratar funcionários extras para atender a demanda.

"No evento de motociclistas, por exemplo, tive que contratar mais três pessoas por conta do movimento e ainda aluguei mesas e cadeiras extras", disse Rodrigo, ressaltando que a equipe de trabalho conta com 20 funcionários.

Além dos estabelecimentos fixos, as festividades movimentaram ainda o setor de comércio ambulante e gastronômico. A Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia (SEMFAT) cadastrou barracas e food trucks para trabalhar nos quatros dias de shows de aniversário da cidade. Há 20 anos trabalhando na cidade, Paulo César Jesus, é proprietário da Família Tapioca.Com e elogiou os eventos organizados pela Prefeitura. Sua barraca foi uma das sorteadas para atuar nos eventos de aniversário da cidade e, segundo o comerciante, as vendas foram um sucesso.

"Além dos shows, as vendas no dia do desfile cívico e encontro de motociclistas foram maravilhosas. Todos os eventos foram muito bons, uma gestão com qualificação e ação", disse o comerciante e morador da cidade.