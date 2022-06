Criminoso que ameaçava ex-mulher de morte e divulgava vídeos íntimos dela, é preso - Foto: Reprodução

Publicado 01/06/2022 11:51

Itaboraí - Um homem com pedido de prisão decretada em Itaboraí foi preso no município vizinho Tanguá, ele foi capturado no bairro de Aldeia Velha na última semana.

O criminoso estava sendo investigado pelos agentes da 71ª DP (Centro de Itaboraí) pois além de divulgar vídeos íntimos de sua ex-esposa, também dizia que iria colocar fogo no corpo dela. Os vídeos privados do casal foram divulgados em várias redes sociais, constrangendo e envergonhando a sua ex-companheira, e além disso, ele a ameaçava de morte.

Quando o mandado de prisão foi emitido pela Justiça o meliante já não estava no município, porém, os investigadores o encontraram em Tanguá, ele foi preso sem oferecer resistência a prisão.



O meliante foi levado para a 71ª DP, e já se encontra no sistema prisional.