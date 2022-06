Inscrições abertas para o Pedal Ambiental - Foto: Divulgação

Inscrições abertas para o Pedal AmbientalFoto: Divulgação

Publicado 01/06/2022 09:34 | Atualizado 01/06/2022 09:35

Maricá - As inscrições para participar do Pedal Ambiental, promovido em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, já estão abertas. Para quem gosta de pedalar, o evento será realizado no próximo domingo (05/06), com partida às 7h30 da Praça Itamar da Silva Junior, no Centro. O destino será o Parque Natural Municipal Paleontológico de São José, em Cabuçu.

A ação é promovida pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da parceria entre as secretarias municipais de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU) e Esporte e Lazer (SEMEL). Na chegada dos participantes ao Parque Paleontológico, também será realizada uma ação com plantio de mudas nativas. Para se inscrever, o interessado deve acessar o link: https://pedalambiental.ib.itaborai.rj.gov.br/

O percurso total do passeio será de 30 km de pedalada (15km de ida e 15km de volta). De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Jhonatan Ferrarez, o objetivo do Pedal Ambiental é conscientizar sobre a importância da preservação do meio ambiente e apresentar as ações promovidas no Parque Paleontológico, que é uma Unidade de Conservação (UC) do município.

“O Pedal Ambiental já está se tornando uma tradição no nosso município e abre a semana em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. É muito importante divulgar o conhecimento sobre a Unidade de Conservação, que fica em Itaboraí e possui uma importância ambiental e histórica muito grande. Além disso, precisamos conscientizar sobre meios alternativos de mobilidade, que podem contribuir muito para a preservação do meio ambiente”, afirmou o secretário.

Serviço

Pedal Ambiental

Horário: 7h30

Concentração: Praça Itamar da Silva Junior (próximo ao Restaurante Popular)

Destino: Parque Paleontológico de São José, em Cabuçu

Inscrição: https://pedalambiental.ib.itaborai.rj.gov.br/