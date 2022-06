Teste do pezinho - Foto: Divulgação

Teste do pezinhoFoto: Divulgação

Publicado 03/06/2022 17:25 | Atualizado 03/06/2022 17:25

Itaboraí - A triagem neonatal, também conhecida como 'teste do pezinho', é a principal ferramenta para identificar possíveis doenças em recém-nascidos. Na próxima segunda-feira (06/06), é celebrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho, que contará com uma mobilização da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), com a disponibilização do teste em quatro unidades de saúde da cidade.

As ações são realizadas por meio do Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente (PAISCA). De acordo com a coordenadora do PAISCA e Ponto Focal da Triagem Neonatal no município, Bianca Sydio Pereira, é fundamental a realização do teste para identificar possíveis doenças nos recém-nascidos.

"A importância em realizar o teste do pezinho no período ideal, que é do terceiro ao quinto dia de vida do recém-nascido, é fazer o diagnóstico precoce das doenças rastreadas, evitando a progressão da doença e suas sequelas permanentes", disse a coordenadora.

O teste do pezinho é um exame obrigatório, realizado em todos os recém-nascidos. O processo é rápido e simples. Começa com uma gota de sangue do calcanhar do bebê. A amostra depois de seca é enviada a um laboratório onde são feitas as análises e disponibilizado os resultados. A amostra de sangue pode ser testada para seis doenças. Se a triagem mostrar sinais de uma doença rara, os pais são comunicados imediatamente.

Oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o exame detecta doenças como fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Todas as doenças, se não forem diagnosticadas e tratadas precocemente, podem levar a quadros clínicos graves, como o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e até ao óbito.

Para realizar o teste do pezinho são necessários os seguintes documentos: comprovante de residência, Certidão de Nascimento da criança ou a Declaração de Nascido Vivo da maternidade, Cartão SUS da criança ou da mãe, RG e CPF da mãe.

Locais de realização do teste do pezinho

— Maternidade do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior

Endereço: Avenida Estrada Prefeito Álvaro de Carvalho Júnior - Nancilândia

— Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha (Centro)

Endereço: Avenida Vereador Hermínio Moreira, nº 206 – Centro

— Unidade de Saúde da Família Otacílio José Rafael (USF Aldeia da Prata)

Endereço: Rua Três, Aldeia da Prata.

— Unidade de Saúde da Família Vereador Eugênio Marins Coutinho (USF Quissamã)

Endereço: Rua César Xará, nº 666, Quissamã.