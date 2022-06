Mais de mil pessoas inscritas na pedalada ambiental - Foto: Divulgaçao

Mais de mil pessoas inscritas na pedalada ambientalFoto: Divulgaçao

Publicado 06/06/2022 15:15

Itaboraí - Mais de mil pessoas inscritas. Esse foi o número de participantes do Pedal Ambiental, promovido em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é celebrado neste domingo (05/06). A ação, realizada pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da parceria entre as secretarias municipais de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU) e Esporte e Lazer (SEMEL), teve como ponto de partida a Praça Itamar da Silva Junior, no Centro, com destino ao Parque Natural Municipal Paleontológico de São José, em Cabuçu.

Ao todo foram 30km de pedalada, sendo 15km de ida e 15km de volta. No parque foram plantadas 50 mudas nativas da Mata Atlântica, como cabeludinha, ipê rosa e amarelo, goiaba e outras. Durante todo o percurso foram distribuídas água mineral e na chegada ao parque, frutas e picolés.

Um grupo de ciclistas experientes deram suporte ajudando na organização, que contou ainda com agentes de trânsito, guarda municipal e ambulâncias. O prefeito de Itaboraí Marcelo Delaroli fez o trajeto em uma bicicleta dupla com o filho. “Obrigado pela presença de todos, foi lindo olhar para trás e ver um mar de gente e famílias", disse o prefeito.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Jhonatan Ferrarez, participou de todo trajeto, também pedalando e agradeceu aos participantes, apoiadores e patrocinadores do evento.

“Hoje estamos comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente e nada melhor do que uma cidade sustentável, com mobilidade urbana. Todos respeitaram as orientações, ciclistas mais experientes cuidaram dos ciclistas iniciantes e foi tudo perfeito”, comentou o secretário.

Morador do bairro Bela Vista, Daniel Santos da Silva, 22 anos, contou que sua inscrição de número 270, foi feita pela sua namorada Ana Júlia Aguiar, 21 anos, que também participou do Pedal Ambiental. “Que venham mais eventos como esse, muito organizado”, falou Daniel.