Prefeito Marcelo Delaroli na entrega da quadra poliesportivaFoto: Divulgação

Publicado 07/06/2022 16:56 | Atualizado 07/06/2022 16:56

ItaboraíO prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, entregou uma nova quadra poliesportiva, que conta com área de lazer e academia ao ar livre, para moradores de Vila Brasil, na manhã desta terça-feira (07/06). Construído a partir de um convênio com o governo federal, o local ganhou nome em homenagem a um morador da região, Alcemar de Oliveira.

Acompanhado do secretariado municipal, de vereadores e da família do patrono, o prefeito Marcelo Delaroli destacou o compromisso com os avanços em todas as áreas do município e anunciou investimentos em infraestrutura para a região.

"Hoje quero dar uma notícia importante aos moradores de Vila Brasil e Marambaia. Projeto pronto, vamos trazer obras de pavimentação, asfalto e drenagem. Uma obra com investimento de R$ 48 milhões, que o nosso governador Cláudio Castro assinou para fazermos aqui. Vamos transformar e mudar a realidade das pessoas, vamos continuar avançando área por área", anunciou o prefeito Marcelo Delaroli.

Fruto de um convênio com o Ministério da Cidadania, viabilizado pela Caixa Econômica Federal, a nova área de esporte e lazer conta, ao todo, com 1.840m² (metros quadrados), com quadra poliesportiva (para esportes como futsal, voleibol, basquete e mais), academia ao ar livre, mesas para jogos de tabuleiro e parquinho. A família de Alcemar de Oliveira agradeceu a homenagem.

"Ele era muito conhecido em Vila Brasil, ajudou muitas pessoas, era uma pessoa sensacional e muito querido. Ficou linda! Acredito que ele está muito feliz onde ele estiver hoje", disse viúva do patrono, a dona de casa Marizete Costa, de 43 anos, que também recebeu das mãos do prefeito, uma réplica da placa de homenagem.

A inauguração contou ainda com a apresentação de alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, da Escola Municipal Antônio Carlos Rodrigues Mororó, localizada ao lado da nova área de lazer.