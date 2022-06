Praça Marechal Floriano Peixoto recebendo o projeto itinerante de educação ambiental - Foto: Divulgação

Publicado 09/06/2022 09:21 | Atualizado 09/06/2022 09:22

Itaboraí - Em celebração à Semana Nacional do Meio Ambiente, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), iniciou o projeto "SEMAU Itinerante", nesta quarta-feira (08/06), com objetivo de promover atividades de educação ambiental para a população. A ação aconteceu na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro.

A iniciativa contou com a exposição de animais do projeto SOS Vida Silvestre, que resgata animais feridos nas rodovias RJ-116 e RJ-122. Na ação, também foi apresentada a mostra de fósseis do Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí (PNMPSJI), localizado no distrito de Cabuçu.

Para incentivar a preservação ao meio ambiente, foi realizada ainda a doação de mudas nativas da Mata Atlântica, enviadas pelo projeto Replantando Vidas, da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE).

Presente na ação, o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Jhonatan Ferrarez, ressaltou a importância de apresentar o projeto para a população.

"O nosso principal objetivo com o 'SEMAU Itinerante' é apresentar o trabalho realizado no município para a população e não há lugar melhor para começar esse projeto do que a Praça Marechal Floriano Peixoto. Contamos com exposição de fósseis, doação de mudas e apresentação dos setores da nossa secretaria, como a articulação com o GEPAM da Guarda Municipal", disse o secretário.

Alunos da Escola Municipalizada Maria das Dores Antunes, em Picos, que partipavam da visitação guiada ao Centro Histórico de Itaboraí, puderam ter acesso ao SEMAU Itinerante. Durante o evento, equipes de fiscalização e análise processual da SEMAU também tiraram dúvidas da população.