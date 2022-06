Desobstrução da lagoa - Foto: Dovulgação

Publicado 09/06/2022 14:59 | Atualizado 09/06/2022 15:00

Itaboraí - "Nunca acreditei que um dia eu veria isso acontecer". Essas foram as palavras da moradora de Rio Várzea, Edinalva Moreira, de 50 anos, ao ver o início da desobstrução da chamada "lagoa", que assolava a população há décadas. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhou as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP) na abertura do acesso para o escoamento do acúmulo de dejetos.

As obras para desobstrução do local eram uma reivindicação muito antiga da população de Rio Várzea. Segundo moradores, a 'lagoa' se formou há quase 50 anos, por conta de uma escavação irregular, que acabou acumulando água das chuvas e recebendo despejo de esgoto clandestino.

"Hoje estamos aqui para mostrar que dá para fazer, quando se tem disposição e dedicação. Ainda não fizemos tudo que a cidade precisa, mas estamos fazendo tudo o que a gente pode e consegue fazer, porque o povo merece mais respeito e mais dignidade", afirmou Marcelo Delaroli.

Para a desobstrução, as intervenções foram realizadas na Avenida Prefeito Roberto Pereira dos Santos. De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos, Uilton Viana Filho, foram necessários 244 metros de confecção de rede, com manilhas de 60 centímetros e com uma profundidade de mais de seis metros.

"Foram mais de 200 metros de galeria, que tivemos que colocar na região. Nosso objetivo é avançar todos os dias com ações para levar melhorias para todos os distritos e também para fazer diferença na vida das pessoas", destacou o secretário.

Moradora do bairro há 20 anos, a técnica de enfermagem, Eliete Teles, de 53 anos, relatou os problemas ocasionados pela 'lagoa' na região, como enchentes e alagamentos.

"Tivemos que reformar a casa várias vezes, ficar noites sem dormir. Tinha muita invasão de água dentro de casa, era muita infiltração. É uma vitória e tanta para a gente. Está começando uma nova história em Itaboraí. Deixamos de ser esquecidos", disse.