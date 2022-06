Visita guiada pelo Centro Histórico de Itaboraí - Foto: Divulgação

Visita guiada pelo Centro Histórico de ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 10/06/2022 09:21 | Atualizado 10/06/2022 09:21

Itaboraí - Interessados em conhecer a história do município podem agendar uma visita guiada pelo Centro Histórico, que começa pela Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. Os passeios, com até duas horas de duração, serão realizados aos domingos em dois turnos e, para acontecer, basta atingir o número mínimo de seis pessoas por grupo. O agendamento pode ser feito pelo formulário: https://forms.gle/PPYL61f2NANVWrnY6 ou pelo WhatsApp: 21 99795-9301.

As visitas guiadas já acontecem para alunos da rede municipal, estadual e privada, de terça a sexta-feira, , sendo pela manhã, às 9h e a tarde, às 14h. Aos domingos, também serão os mesmos horários. Nesta semana, alunos do 1° ano do ensino fundamental da Escola Municipalizada Maria das Dores Antunes, no bairro Picos, participaram da visita.

Ao todo, 16 estudantes e quatro profissionais da escola visitaram os locais históricos da cidade. Em outra visita durante a semana, 32 alunos do 2º e 3º ano do ensino fundamental, da mesma unidade escolar também participaram da atividade. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, e realizada pela orientadora Alexandra Barbosa.

Entre os locais visitados, estão a Casa Paulina Porto, a Igreja Matriz São João Batista, a sede da Prefeitura (Palacete Visconde de Itaboraí), antiga Casa de Câmara e Cadeia, o Teatro Municipal João Caetano, a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres e a Biblioteca Municipal Joaquim Manuel de Macedo. Todos no entorno da Praça Marechal Floriano Peixoto.

Os alunos foram recepcionados pelo secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, que comentou a volta das visitas guiadas. "Por conta da pandemia de Covid-19, as visitas guiadas ficaram suspensas por um período e retomamos no último mês de maio. Para nós, é uma alegria a volta desse projeto, em que todos podem conhecer a história linda do nosso município. E agora estamos expandindo esse projeto para toda população que queira reconhecer a história do local que vive", comentou o secretário.

A diretora da Escola Municipalizada Maria das Dores Antunes, Daniele Braga, comentou a importância das atividades fora dos muros da escola. "Neste segundo trimestre, estamos trabalhando o projeto 'Uma viagem pelo conhecimento: aprendizagem por todo lugar', que tem tudo haver com a atividade, que é fazer com que os alunos conheçam a história de Itaboraí. Nós podemos aprender em qualquer lugar", disse.