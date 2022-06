Prontuário Eletrônico - Foto: Divulgação

Publicado 14/06/2022 16:42 | Atualizado 14/06/2022 16:43

Itaboraí - Com o objetivo de informatizar o atendimento na rede municipal de Saúde, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), iniciou a implementação do Prontuário Eletrônico (PEC) nas unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) do município, ferramenta disponibilizada pelo Ministério da Saúde.

O Prontuário Eletrônico fará parte do dia a dia de enfermeiros, médicos, odontólogos e auxiliares e técnicos de enfermagem. A ferramenta permite que sejam preenchidas informações importantes e detalhadas a respeito do paciente, como por exemplo o históricos de vacinas e tempo gestacional (em caso de gestantes).

O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, destaca que a instalação do recurso facilitará também o repasse dessas informações entre os médicos e para outras unidades de Saúde.

“O prontuário eletrônico é uma ferramenta de gestão muito importante que vai ampliar as informações sobre os atendimentos dos nossos profissionais, melhorando assim a qualidade dos serviços prestados pelas unidades e trazendo modernidade e tecnologia para auxiliar no trabalho das equipes da saúde", destacou o secretário.

Na rede municipal, as unidades com PEC em funcionamento são: UBS Centro, USF Quissamã, USF Santo Antônio, USF Areal, USF Visconde, USF Apolo, USF Cabuçu, USF Nova Cidade, USF Ampliação I e II, USF Joaquim de Oliveira, USF Porto das Caixas, UBS Engenho Velho, UBS Vila Rica, USF Reta Nova, USF Agro Brasil, USF Granjas Cabuçu, USF São José e USF São Joaquim.

De acordo com o diretor de Sistemas de Informação e Geoprocessamento em Saúde (Sisgeo), Fábio Sampaio, a implementação da ferramenta trará muitos benefícios para o município, incluindo recursos financeiros que poderão ser repassados pelo Ministério da Saúde.

“Esse prontuário vai ajudar a organizar um histórico de saúde mais conciso do paciente e facilitar o atendimento realizado pelos colaboradores nas unidades. Já estamos com 50% das instalações municipais com o PEC. A expectativa é que até o segundo semestre todas as unidades já tenham esse tipo de prontuário”, afirmou o diretor.

A capacitação dos profissionais é realizada diretamente nas próprias unidades. As próximas unidades a receberem o treinamento do PEC, são: USF Santo Expedito, USF Vale do Sol, USF Pachecos, UBS Chácaras Sambaetiba e UBS Picos.