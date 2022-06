Concurso de Artes Paleontológicas em Itaboraí - Foto: Divulgação

Concurso de Artes Paleontológicas em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 13/06/2022 16:40 | Atualizado 13/06/2022 16:41

Itaboraí - Foram entregues as premiações do 1º Concurso de Arte Paleontológica do PNMPSJI: Jovens Artistas na Pré-história, na tarde desta segunda-feira (13/06), durante cerimônia realizada na Secretaria Municipal de Cultura, no Centro. Iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), através do Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí (PNMPSJI) em parceria com Agência Nacional de Mineração (ANM) e a UERJ/FFP, o concurso contou com a participação de 40 crianças e adolescentes de seis a 17 anos de idade.

Dividido em três categorias de acordo com faixa etária dos jovens, o concurso teve como objetivo promover e divulgar a Paleontologia, com foco nos fósseis encontrados nas rochas da Bacia de Itaboraí, localizada no Parque Paleontológico de São José. As ilustrações deveriam retratar, de forma criativa e original, paisagens da época, cena pré-histórica ou animal(s) e/ou vegetal(s) pré-histórico(s). Presente na cerimônia de premiação, o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Jhonatan Ferrarez, ressaltou a importância da iniciativa para os jovens.

"Esse concurso ajuda a promover a cultura da nossa cidade, aumenta o envolvimento com as escolas e aproxima os estudantes da Unidade de Conservação. Com essa iniciativa, os jovens acabam conhecendo a importância do Parque Paleontológico de São José, que é um dos mais importantes do país. Temos que lapidar o nosso parque e assim expandir a educação ambiental para os nossos alunos", disse o secretário.

Os primeiros de cada categoria ganharam troféu, certificado digital, kit de desenho e pintura e um curso gratuito de desenho. Já os 2º e 3º colocados de cada faixa etária receberam certificado digital, kit de desenho e pintura e um curso gratuito de desenho. Além disso, foram distribuídas menções honrosas para mais três participantes de cada categoria, que ganharam o certificado digital.

As obras dos vencedores estão expostas, de forma digital e impressa, na Secretaria Municipal de Cultura, no Centro, até o final do mês de julho. A visitação é gratuita, aberta ao público, e acontece, das 8h às 17h. O paleontólogo e gestor do parque, Luís Otávio Castro, parabenizou os participantes e afirmou que é gratificante receber trabalhos feitos pelos estudantes sobre o Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí.

"Essas ações têm uma importância muito significativa, já que servem para expandir a cultura e a educação da nossa cidade. Ver o trabalho realizado por esses jovens e poder receber essa energia deles é muito gratificante. O Parque Paleontológico está aberto para todas as idades", disse o gestor.

Estudante da Escola Municipal Vereador Dimas Monteiro Nogueira, em Itamarati, a vencedora da categoria III, Fernanda Ferreira, de 15 anos, contou que feliz e emocionada com a conquista. "Foi uma disputa muito difícil e fico muito feliz em ter o trabalho vencedor na minha categoria. É importante saber que a cultura é valorizada na nossa cidade", disse a vencedora.

O júri técnico do concurso foi formado por três pesquisadores e paleoartistas: Maurilio Oliveira (Museu Nacional/UFRJ), Felipe Alves Elias (Museu de Zoologia/USP) e André Eduardo Piacentini Pinheiro (FFP/UERJ). Estiveram presentes na cerimônia de entrega das premiações o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, e o conselheiro do Parque Paleontológico, André Eduardo.