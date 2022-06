Pastor Tarado é preso em Itaboraí - Foto: Grupo Enfoco

Pastor Tarado é preso em ItaboraíFoto: Grupo Enfoco

Publicado 14/06/2022 12:27 | Atualizado 14/06/2022 13:14

Itaborai - Um Pastor de uma Igreja evangélica foi preso no bairro da Ampliação no dia de ontem (terça-fejra 13), ele estava sendo investigado por abusar e estuprar duas meninas.

Foram policiais civis que efetuaram a prisão, ele responderá por estupro de vulnerável, as vítimas pertencem a mesma família, tinham 11 e 17 anos, na época que o crime foi cometido.

O Pastor já tinha um mandado de prisão decretado pela Justiça e o serviço de inteligência da Polícia Civil conseguiu localizar e capturar o pastor tarado.

OS CRIMES

Segundo informações, uma das meninas que sofreu a violência tinha 11 anos na época dos crimes e foi estuprada ao menos três vezes. Os crimes aconteciam dentro do carro do Pastor quando a família da vítima deixava ela pegar carona até a Igreja, no carro dele. Ele então parava o automóvel ANTES de chegar na Igreja e a estuprava.

A outra menina, tinha 17 anos e procurou o Pastor para pedir ajuda, ela estava sofrendo assédio de um homem e achou que o religioso poderia ajudá-la, foi quando o acusado foi buscá-la no local que ela relatava sofrer assédio, um curso que ela estava fazendo, a família da menina confiava no Pastor, e então quando chegou para apanha-la dentro do seu carro ele a estuprou.

O Pastor já está preso, e a disposição da Justiça e do sistema prisional.