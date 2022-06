Pavimentação em Itaboraí - Foto: Divulgação

Pavimentação em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 14/06/2022 18:25 | Atualizado 14/06/2022 18:39

Itaboraí - Ruas na localidade da Reta, no bairro Esperança, vão ganhar cara nova. É que a Prefeitura de Itaboraí, por meio de um convênio com o Ministério das Cidades, está avançando com as obras de pavimentação, que vão totalizar cerca de 4km de asfalto. A primeira via a ser beneficiada foi a Rua 21. Ao todo, o projeto contemplará seis ruas com os serviços de rede de drenagem, pavimentação e sinalização viária.

As intervenções na região foram iniciadas com a identificação e o mapeamento da rede pluvial. Em seguida, começou o trabalho de preparação de base para que, posteriormente, a rua possa receber pavimentação asfáltica. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destaca a importância de dar mais de dignidade para a população.

"Esta comunidade sofreu por muito tempo, tendo que colocar sacola plástica nos pés para poder sair de casa. Mas o trabalho não vai parar por aí. A meta é continuar avançando e levando mais dignidade", disse Marcelo Delaroli.

Uma das beneficiadas com as melhorias na infraestrutura da região é a comerciante Maria Joselina Andrade, de 62 anos. A chegada do asfalto na região foram alguns dos fatores que contribuíram para a moradora abrir uma lanchonete.

"Há mais de 30 anos, não tínhamos uma rua decente. Tenho que agradecer ao prefeito Marcelo Delaroli, que prometeu que iria olhar por nós e está cumprindo com a sua palavra. Que ele continue assim, olhando pela população e melhorando a qualidade de vida", disse.