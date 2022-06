Ação promovida pela Águas do Rio - Foto: Divulgação

Ação promovida pela Águas do RioFoto: Divulgação

Publicado 16/06/2022 12:09 | Atualizado 16/06/2022 12:10

Itaboraí - Imagine um jogo de tabuleiro gigante onde crianças interagem e aprendem. Agora, pense nos resultados que esta ação pode gerar se o tema abordado for saneamento e meio ambiente. Esta é a iniciativa da Águas do Rio ao levar atividades lúdicas para mais de 2 mil alunos de escolas públicas de São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá, Saquarema (3º distrito) e Paquetá, os tornando “Embaixadores do Saneamento”. A ação integra eventos que a concessionária vem promovendo em menção ao mês do meio ambiente.

A programação inclui também um circuito de palestra. As escolas recebem a equipe de Responsabilidade Social da concessionária que inicia as atividades com uma rápida aula teórica sobre o saneamento básico. O caminho da água, o descarte correto de resíduos, entre outros temas que os alunos terão que responder durante o jogo de tabuleiro humano, são desenvolvidos para fixar o conhecimento adquirido de forma lúdica e divertida.



“O óleo, a gente pode colocar em uma garrafa pet, nunca no ralo”. “A caixa d`água também precisa estar limpa para não sujar a água tratada que a gente recebe na nossa casa”. Respectivamente, as melhores amigas Júlia Tavares e Pérola Aguiar, que são alunas do 3º ano da Escola Municipal Professora Marlucy Salles de Almeida, no bairro Trindade, em São Gonçalo, mostraram um pouco do que aprenderam.

A Águas do Rio também pretende complementar as atividades regulares desenvolvidas em sala de aula e incentivar uma rotina de comportamentos sustentáveis nas famílias. “Cada unidade escolar participante ficará com um tabuleiro humano em seu acervo para dar continuidade à proposta que trouxemos. Além disso, haverá sorteio de versões menores do jogo entre os alunos. A comunidade escolar é o local ideal para formar multiplicadores de conhecimento, pois os estudantes são os futuros agentes transformadores da sociedade.” destacou Adriana Lo Preste, coordenadora de Responsabilidade Social da concessionária com atuação na região leste do estado.