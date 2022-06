Tapetes de sal feitos por fiéis para o feriado de Corpus Christi - Foto: Divulgação

Publicado 17/06/2022 12:40 | Atualizado 17/06/2022 12:41

Itaboraí - A tradição de confeccionar tapetes de sal para a data de Corpus Christi está de volta em Itaboraí, após dois anos sem celebração presencial. Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16/07), fiéis se reuniram em diversas paróquias do município, entre elas a de São João Batista, no Centro; São Pedro Apóstolo, em Venda das Pedras; e Nossa Senhora da Conceição, em Porto das Caixas.

No entorno da Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, a Igreja Matriz São João Batista reuniu voluntários para confeccionar mais de 70 tapetes de sal que, juntos, chegaram a totalizar cerca de 350 metros de extensão. A programação ao longo dia conta também com a oração dos Ângelus; o terço da misericórdia, missa campal e a tradicional procissão.

De acordo com o Padre Rafael Costa, a celebração de Corpus Christi é um ato de demonstração de amor e fé. “É um momento de homenagem através dos desenhos, do trabalho e do esforço das pessoas. Esses bonitos desenhos feitos de sal demonstram nosso amor e nossa fé", afirmou o padre.

A confecção dos tapetes no Centro começou bem cedo, antes das 7h. Para garantir a segurança de todos os participantes, a Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS) montou um esquema especial de trânsito, com interdições de ruas, principalmente nas vias de ligação ao entorno da Praça Marechal Floriano Peixoto. O tráfego contou com o auxílio de agentes operacionais e da Guarda Municipal de Itaboraí.

Após dois anos sem a realização da tradição por conta da pandemia, Adriana Hadmarker, de 50 anos, demonstra a imensa gratidão de finalmente poder estar de volta participando desta data. “Gratidão é o principal sentimento! Só de poder estar aqui após dois anos. Não é só sobre participar, é também sobre simbolismo de o que é Corpus Christi”, ressaltou.

Em Porto das Caixas, a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição recebeu o projeto "Porto de Cultura", com apoio das secretarias municipais de Cultura e de Turismo e Eventos. A programação contou com apresentações da cantora Marcela Amorim, da companhia de dança Patrícia Araújo, dança com as crianças da Igreja de Porto das Caixas e teatro com a Cia Ánsar. E ainda teve a Feira de Artesanato ECOSOL e a confecção de tapetes de sal.

"Estamos trabalhando muito para fomentar o turismo religioso em Porto das Caixas. Nosso objetivo é resgatar essa identidade da região, que já foi um local de romaria, mas que foi perdendo a tradição ao longo do tempo", destacou o secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra.