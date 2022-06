Segunda dose de reforço Covid-19 - Foto: Divulgação

Publicado 20/06/2022 15:59

Itaboraí - A partir desta segunda-feira (20/06), gestantes e puérperas que trabalham na área da saúde já podem tomar a segunda dose de reforço (R2) da vacina contra Covid-19. A vacinação para esse público-alvo acontece em 34 polos espalhados pelo município, com atendimento à população de 9h às 16h.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) ressalta que, para receber a nova dose, é preciso ter quatro meses de intervalo do primeiro reforço. Para receber o segundo reforço, basta comparecer a uma das unidades, munido de comprovantes do primeiro reforço recebido e documento de identidade com foto, além do CPF ou cartão do SUS e um documento que comprove a atuação na área.

De acordo com a diretora do Departamento de Imunobiológicos e Rede de Frio, Katiuscia Lessa, a imunização desse público-alvo segue a determinação do Ministério da Saúde, e tem o objetivo de promover a manutenção da prevenção contra doença, principalmente no caso das gestantes e puérperas que trabalham na área da saúde, que podem ficar mais expostas.

“Tem se notado uma redução da proteção das vacinas com o passar do tempo, e por isso a dose de reforço é essencial para a manutenção da prevenção de casos graves e óbitos”, afirmou a diretora.

Além das gestantes e puérperas, a segunda dose de reforço (R2) também já está disponível para as pessoas com 50 anos de idade ou mais e profissionais da Saúde em Itaboraí.

Polos de vacinação

– Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha (Centro)

Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206 – Centro

– Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF)

Endereço: Rodovia BR-493, km 0, Manilha.

— Unidade de Saúde da Família Wanderley Vieira de Almeida – (USF Areal)

Endereço: Avenida Carlos Lacerda, s/n – Areal

— Unidade de Saúde da Família Saddy Ribeiro Gomes – USF Ampliação

Rua Papa João XXIII, s/n – Ampliação

— Unidade de Saúde da Família Valdober de Souza Machado (Ampliação II)

Endereço: Rua Miguel Ângelo Ximenes, lt. 6, qd. 53, Ampliação.

— Unidade de Saúde da Família (USF) Porto das Caixas

Endereço: Rua Tenente Joaquim Rabelo de Matos, 353, Porto das Caixas.

– Unidade de Saúde da Família Lizete Fernandes de Souza (USF Reta Velha)

Endereço: Rua Dois, Praça Claudinei Santos Tavares, Esperança.

— Unidade de Saúde da Família Belarmina Maria da Silva (USF Vale do Sol)

Endereço: Avenida Laurindo Gonzalez, Retiro São Joaquim.

— Unidade de Saúde da Família Pastor José Mendel (USF Monte Verde)

Endereço: R. N, lt. 10, qd. 18, Monte Verde.

— Unidade de Saúde da Família Dimas Monteiro Nogueira (USF Visconde)

Endereço: Avenida Presidente Médici, Visconde de Itaboraí.

— Unidade de Saúde da Família José Ednaldo Mendes (USF Santo Expedito)

Endereço: Rua Desembargador Augusto Galvão, 242, Santo Expedito.

— Unidade de Saúde da Família Jorge José da Silva (USF Bairro Amaral)

Endereço: Estrada Prefeito João Batista Caffaro, qd. M, Grande Rio.

– Unidade de Saúde da Família (USF) Planalto do Marambaia

Endereço: Rua Tocantins, lt. 4, qd 20, Marambaia.

— Unidade Básica de Saúde (UBS) Chácaras Sambaetiba (somente às quartas-feiras)

Endereço: Largo da Estação, Chácaras Sambaetiba.

– Unidade de Saúde da Família Antônio Bravo Peccini (USF Itambi)

Endereço: Rua Rui Barbosa, Itambi.

– Unidade de Saúde da Família Virgílio Ribeiro Lopes (USF Cabuçu)

Endereço: Estrada Vereador Antônio Cícero, Cabuçu.

– Unidade de Saúde da Família Maria Ferreira dos Santos (USF Nova Cidade)

Endereço: Avenida Américo da Costa Cardoso, Nova Cidade.

– Unidade de Saúde da Família Vereador Eugênio Marins Coutinho (USF Quissamã)

Endereço: Rua César Xará, 666, Quissamã.

– Unidade de Saúde da Família Maria do Rosário Oliveira (USF Apolo)

Endereço: Rua Alcebíades Gomes Pereira, lt. 48, qd. 40, Apolo II.

— Unidade de Saúde da Família Maria Aparecida da Silva Pereira (USF Joaquim de Oliveira)

Endereço: Rua Vinte e Dois, Joaquim de Oliveira.

— Unidade de Saúde da Família Reta Nova

Endereço: Avenida José Maria Nanci, qd. 42, Esperança.

— Unidade Básica de Saúde Vila Rica

Endereço: Rua Turmalina, 78, Vila Rica.

— Unidade Básica de Saúde Engenho Velho

Endereço: Rua Manoel Laurindo, qd. 8, Engenho Velho.

— Unidade de Saúde da Família Granjas Cabuçu

Endereço: Rua 6, nº 20, qd. 16, Granjas Cabuçu.

— Unidade de Saúde da Família Luís José de Marins (USF Sapê)

Endereço: Estrada do Sapê, São Miguel.

— Unidade de Saúde da Família Doutor Aristeu de Oliveira Pinto (USF São José)

Endereço: Praça Nuno Duarte, São José.

— Unidade de Saúde da Família Vereador Mário Scotelaro Rodrigues (USF Pachecos)

Endereço: Rodovia RJ-114, km 13, Pachecos.

— Unidade de Saúde da Família Otacílio José Rafael (USF Aldeia da Prata)

Endereço: Rua Três, Aldeia da Prata.

— Unidade de Saúde da Família Grande Rio

Endereço: Rua Vinte e Seis, lt. 37, qd. 59, João Caetano.

— Unidade de Saúde da Família Américo Damasceno de Salles (USF Jardim Planalto)

Endereço: Rua Waldemar Bezerra, lt. 267, qd. 19, Manilha.

— Unidade de Saúde da Família Mangueira

Endereço: Estrada Ademar Ferreira Torres, 43, c. 3, Badureco.

— Unidade de Saúde da Família Valtair Felicio da Silva (USF Marambaia)

Endereço: Avenida Cabo José Rodrigues, Marambaia.

— Unidade Básica de Saúde Picos (somente às terças-feiras, de 15 em 15 dias)

Endereço: Estrada Eugênio Costa, Picos.

— Unidade de Saúde da Família Cirlei Rodrigues Viana “Lelei” – (USF Santo Antônio)

Endereço: Rua 14, s/n – Qd. 09 Lt. 129 – Vila Gabriela