300km de obras em estradas vicinais - Foto: Divulgação

300km de obras em estradas vicinaisFoto: Divulgação

Publicado 21/06/2022 09:19 | Atualizado 21/06/2022 09:19

Itaboraí - Boas notícias para a população que reside nas áreas rurais do município. É que a Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Agricultura (SEMAGRI) e de Serviços Públicos (SEMSERP), vai iniciar o processo de recuperação de cerca de 300km de estradas vicinais, através de um convênio com o Governo do Estado.

Consideradas essenciais para a movimentação das áreas rurais da cidade, as vias contempladas estão em bairros como Picos, Muriqui, Pachecos, Perobas, Agro Brasil, Sambaetiba e Montevidiu. As estradas vicinais são aquelas que não possuem massa asfáltica e são revestidas de material natural ou terra, facilitando o tráfego de carros, caminhões e ônibus por essas regiões, fazendo a ligação da zona rural com os grandes centros.

Ao todo, as estradas receberão serviços como patrolamento, manutenção, drenagem e manilhamento. De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, a recuperação dessas estradas é importante porque são vias que garantem o acesso da população que vive em região rural a serviços essenciais, como Saúde, Educação, comércio e lazer.

"Essas estradas são de suma importância para a área rural e a recuperação em conjunto com o Governo do Estado, que tem nos dado enorme suporte, irá beneficiar a população de diversas formas. Vamos começar por Picos e os serviços serão estendidos para outros bairros, como Pachecos e Perobas. Durante esse processo, faremos todo o trabalho de forma organizada e qualificada, com georeferenciamento, análise dessas vias e escoamento para melhor tráfego de carros, máquinas e ônibus", disse o secretário.

Na última semana, o município recebeu 5 mil metros cúbicos de brita corrida, que serão utilizadas na revitalização das vias. A previsão é que a recuperação das vias sejam iniciadas no início do segundo semestre.