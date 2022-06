Projeto Ginga em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 22/06/2022 10:09

Itaboraí - Com o objetivo de promover a qualificação profissional para moradores do município, o “Projeto Ginga – Inovar para Transformar” realizou a abertura do curso de formação em Cinema para jovens de Itaboraí, de 18 a 29 anos. A aula inaugural aconteceu na manhã desta terça-feira (21/06), no auditório do Espaço Universitário, no Centro. O projeto é incentivado pela Petrobras e pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ), com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Ao todo, 35 moradores da cidade foram selecionados para participarem da formação, que tem previsão de conclusão para novembro. O objetivo do projeto é permitir que jovens de Itaboraí, que estão fora da escola e do mercado de trabalho, tenham oportunidade de adquirir conhecimentos técnicos para mudar a sua realidade. O curso é totalmente gratuito e híbrido, incluindo aulas práticas em um set de filmagem e a realização de dois filmes por turma até o final do projeto, que abordará a temática Direitos Humanos.

Ao longo do curso, os estudantes terão direito à bolsa-auxílio internet. Dentre as ementas da formação, estão técnicas de roteiro, direção, fotografia, som, direção de arte, produção e pós-produção. Além dos alunos vivenciarem uma maratona de filmagem de seus projetos de curta-metragem. Presente na aula inaugural do curso, o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, afirmou que os jovens de Itaboraí devem aproveitar a oportunidade de qualificação para a realização de sonhos profissionais.

“Tenho certeza que será uma boa oportunidade para esses fazedores de cultura da nossa cidade. Esses cursos de qualificação aumentam as chances desses jovens de conseguirem um emprego nas suas áreas. A Secretaria Municipal de Cultura está de braços abertos para parceiros que possam ajudar a expandir a cultura de nossa cidade e o projeto Ginga é um desses”, disse o secretário.

Na aula inaugural da iniciativa, foram apresentados os integrantes da equipe da instituição sociocultural Cinema Nosso, além do cronograma de atividades. Durante a apresentação da curso, que contará com aulas no formato híbrido às terças e quintas-feiras, a roteirista e educadora Sara Duarte afirmou que o curso é uma oportunidade de realização de sonhos para os jovens de Itaboraí.

“Durante as aulas, os alunos receberão aulas técnicas de cinema, para que possam se tornar futuros cineastas, fazedores de cultura, entre outros profissionais. Através do projeto Ginga, que vem realizando várias atividades em prol da cultura no Rio, serão descobertos e capacitados jovens de Itaboraí, que amam o cinema e o enxergam como possibilidade profissional. Tenho certeza que, ao final do curso, poderemos apreciar curtas-metragens de muita qualidade”, disse a educadora.