Itaboraí - Começa nesta quinta-feira (23/06), as festividades de São João Batista, santo padroeiro do município de Itaboraí, que é celebrado no dia 24 de junho. E para comemorar, a Paróquia São João Batista, no Centro, com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, preparou uma programação especial até domingo (26/06).

Serão quatro dias de festa, que contarão com shows católicos de Adriana Arydes, Olívia Ferreira e Ilmar Quintanilha. Além de missa campal, procissão, almoço, quadrilhas, barracas com comidas típicas e muito mais. Segundo o secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, a festividade de São João é tradicional na cidade e reúne milhares de pessoas.

"É gratificante poder contribuir com essa festividade que, por conta da pandemia, precisou deixar de ser celebrada da maneira que merece. É mais uma festa que faz parte do calendário cultural do município", disse José Carlos Cobra.

O Departamento de Patrimônio Histórico e Memória da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Paróquia de São João Batista e sob fiscalização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), desde de fevereiro vem desenvolvendo ações de conservação e manutenção da Igreja Matriz, que é tombada a nível federal e municipal.

Já foram realizados os procedimentos de descupinização, telas de proteção na torre sineira da igreja, procedimento de pintura na sacristia, no corredor do santíssimo e fachada, manutenção do telhado (troca de telhas e madeiras, reforço estrutural e limpeza de calhas). Todos os procedimentos foram devidamente autorizados pelo IPHAN.

Pároco na Igreja Matriz São João Batista, o padre Rafael Costa está há pouco mais de dois anos na paróquia e falou da expectativa do evento. "É a primeira vez que vou ver a festa de São João. A expectativa é grande, depois de dois anos sem acontecer, por conta da pandemia. Uma festa tradicional, dita pelos paroquianos e pelas pessoas da cidade. Tenho certeza que será uma festa linda", disse o padre Rafael.

Em virtude da festividade, a Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS) montou um esquema de trânsito, com interdições de ruas do Centro, a partir desta quinta-feira (23/06), com horários entre 6h e 18h, dependendo da via.

As ruas interditadas serão: Rua Dr. Pereira dos Santos (no trecho da Avenida 22 de Maio em direção Praça Marechal Floriano Peixoto); Rua José Leandro (na esquina com a Praça Marechal Floriano Peixoto); Rua São João (atrás da Igreja Matriz São João Batista); Rua Coronel Leal (nos trechos da Praça Marechal Floriano Peixoto e também com a Rua Dr. Mesquita). Além da Rua João Caetano e da Rua Fidélis Alves.

O tráfego contará com o auxílio de agentes operacionais e agentes de trânsito. Além do apoio da Guarda Municipal. A Rua Dr. Pereira dos Santos estará liberada no sábado (25/06) pela manhã (das 6h às 13h) e as outras somente no final da programação.