Guarda Municipal praticando música - Foto: Divulgação

Publicado 28/06/2022 10:00 | Atualizado 28/06/2022 10:00

Ferramenta de transformação, a música vem sendo utilizada para levar conscientização e informação para os alunos da rede municipal de ensino de Itaboraí. Através do projeto Ronda Musical, iniciativa da Guarda Municipal de Itaboraí, por meio do Grupamento Especial de Ronda Escolar (GERE) e da Banda Municipal Visconde de Itaborahy, os estudantes são agraciados com músicas, cantigas, hinos e informações sobre a importância da atuação da Guarda Municipal para a população.

Coordenador do GERE, o guarda municipal Luiz Carlos, destaca que as atividades são promovidas como forma de levar conscientização e informação para os estudantes do município.

“Acreditamos que o projeto Ronda Musical é uma ferramenta de bastante sucesso na nossa cidade. Com as nossas visitas, conseguimos levar informação, conscientização sobre leis de trânsito e informar os alunos sobre a importância da Guarda Municipal para a população de nossa cidade. Ganhamos o carinho dos alunos e retribuímos ajudando no desenvolvimento desses futuros talentos do nosso município”, disse o coordenador.

Uma das visitas do projeto Ronda Musical aconteceu, na tarde desta segunda-feira (27/06), na Escola Municipal Professora Marly Cid Almeida de Abreu, em Nancilândia, onde 300 alunos do Ensino Fundamental I, que abrange estudantes do 1º ao 5º ano, tiveram acesso a músicas e aprendizado sobre os instrumentos musicais utilizados pela Banda Municipal Visconde de Itaborahy.

Durante a atividade, a diretora da Escola Municipal Professora Marly Cid Almeida de Abreu, Rosane Aparecida, afirmou que o projeto é de extrema importância para os alunos em razão da apresentação do órgão e sua devida importância para a cidade.

"A grande importância desse projeto é que ele trabalha com a socialização, o convívio entre os alunos e, principalmente, o amor ao nosso município. Nossos alunos ficaram restritos a essas atividades em virtude da pandemia e esse programa vem para contribuir bastante nesse quesito da ressocialização entre eles. Temos que parabenizar a Guarda Municipal por esse lindo projeto, que vem fazendo muito sucesso nas escolas”, disse a diretora.

Além do Ronda Musical, o GERE possui outros projetos que visam contribuir com o aprendizado e desenvolvimento da população jovem de Itaboraí. São eles o Teatro de Fantoches, Condutores do Futuro, além de ações educativas sobre bullying e conceitos de cidadania. A Ronda Escolar e a Banda Municipal Visconde de Itaborahy são parte da Guarda Municipal de Itaboraí, que é vinculada à Secretaria Municipal de Segurança.