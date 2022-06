Fórum Regional do Turismo Fluminense - Foto: Divulgação

Fórum Regional do Turismo FluminenseFoto: Divulgação

Publicado 29/06/2022 21:44 | Atualizado 29/06/2022 21:44

Itaboraí - taboraí e mais quatro municípios da região participaram, nesta quarta-feira (29/06), do Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Caminhos da Mata, sediado em Rio Bonito. O encontro faz parte do programa Turismo RJ + Perto, que visa a integração e união de esforços para o desenvolvimento do setor turístico em cada município.

Além de Itaboraí, participaram representantes de Rio Bonito, Silva Jardim, São Gonçalo e Tanguá. Após a abertura do evento, foi apresentado o filme da região Caminhos da Mata. Sobre Itaboraí, foi mostrado as Ruínas do Convento São Boaventura, a Igreja Matriz São João Batista e o Centro Histórico, na Praça Marechal Floriano Peixoto.

O secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves, deu início as palestras, com o tema "Perspectivas e oportunidades para o Turismo Fluminense" e falou da importância da região Caminhos da Mata para o turismo no Estado.

"Está em curso, aqui na região Caminhos da Mata, a instalação de placas de sinalização turística. Ao todo, serão aproximadamente quatro mil placas padronizadas, que visam fomentar as atividades turísticas através da correta identificação das rotas e destinos nas rodovias", comentou o gestor da pasta.

A programação contou ainda com a palestra "Tendências no Turismo Pós-Covid", com o sócio-diretor da Rio Soul Connection, Maurício Werner, e a palestra "Patrimônio Histórico e Cultura da Região Caminhos da Mata", com o historiador Dawson Nascimento, dentre outras.

Presente no fórum, o secretário municipal de Turismo, José Carlos Cobra, destacou a importância de Itaboraí para o turismo do estado. “A parceria com o Estado é importante para o fomento do turismo em nossa cidade. Itaboraí é muito rico em patrimônio histórico e cultural, por isso esse diálogo com outras cidades é importante para o desenvolvimento do setor em nossa região”, disse o secretário.

A Secretaria Municipal de Turismo e Eventos levou ainda uma oficina com oleiros do município, Isaías Moreira e Gereco, com escultura e modelagem com argila. Produtores rurais, da Agricultura Familiar do município, participaram da exposição e venda dos produtos, como ovos caipiras, aipim, laranja, queijo artesanal, mel e outros.

Já a Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa promoveu uma exposição dos trabalhos realizados pela instituição, como pintura em óleo, crochê, culinária e mais.