Estudantes da rede municipal recebem novos kits escolares em Itaboraí Foto: Divulgação

Publicado 04/07/2022 20:03 | Atualizado 04/07/2022 20:04

Itaboraí - Estudantes da rede municipal de ensino de Itaboraí começaram a receber os novos kits escolares. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, acompanharam a entrega dos novos materiais para alunos da Escola Municipalizada Professora Delta de Souza Pinto, localizada em Granjas Cabuçu, no distrito de Manilha, nesta segunda-feira (04/07).

"Acreditamos que a Educação é a base de tudo e ver essa escola tão organizada reafirma isso. Hoje é um dia muito feliz. Desde o primeiro dia de governo, a gente tenta fazer o melhor para os nossos alunos, para que eles tenham uma alimentação de qualidade, uniforme e agora esse kit escolar. É mais uma forma de contribuir ainda mais na formação de cada um deles", afirmou Marcelo Delaroli.

Os kits escolares são destinados aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e II (6º ao 9º), além da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os materiais para os estudantes da Educação Infantil contam com mochila com carrinho e alça de mão (mochila de rodinha), estojo, caderno de desenho, cadernos, pacote de papel ofício, agenda, lápis de cor, hidrocores, tinta para pintura, tesoura, giz de cera, cola e outros.

Para os alunos do Ensino Fundamental I, os kits são compostos por mochila escolar média, agenda, estojo, canetas, cadernos, caderno de caligrafia e muito mais. Já para os do Ensino Fundamental II e EJA: mochila grande, esquadro, transferidor, compasso escolar e outros itens. E uma novidade, os professores da rede municipal de ensino também receberão um kit contendo: agenda pedagógica, apagador de quadro, papel ofício, caderno 10 matérias, canetas, corretivo e muito mais.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, destacou que todas as escolas e professores da rede vão receber os materiais conforme a logística de cada unidade. Segundo o gestor da pasta, o objetivo é padronizar a rede municipal de ensino, tanto pelo kit escolar quanto pelos uniformes.

"A rede municipal de ensino de Itaboraí é muito grande, com aproximadamente 30 mil alunos e 95 unidades. Com isso, cada escola receberá um quantitativo por segmento, e cada unidade fará a distribuição. E, um fato inédito, é que os professores também receberão kits", disse o secretário Mauricílio Rodrigues.

A Escola Municipalizada Professora Delta de Souza Pinto, conta com 226 alunos, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), divididos no período manhã e tarde. A entrega dos materiais contou ainda com a presença do Procurador-Geral do município, Pedro Ricardo Ferreira; do secretário municipal de Governo, Diogo Cabral; vereadores e equipe da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).