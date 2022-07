Prefeito Marcelo Delaroli recebendo estudantes no ônibus escolar - Foto: Divulgação

Prefeito Marcelo Delaroli recebendo estudantes no ônibus escolarFoto: Divulgação

Publicado 01/07/2022 09:00 | Atualizado 01/07/2022 09:00

Itaboraí - Dois novos ônibus com acessibilidade vão reforçar a frota de transporte escolar da rede municipal de ensino. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, realizaram a solenidade de entrega das chaves, na tarde desta quinta-feira (30/06), em frente à sede da Prefeitura Municipal de Itaboraí, no Centro.

Os novos ônibus escolares foram recebidos através do Plano de Ações Articuladas (PAR), com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Os dois modelos possuem acessibilidade para atender alunos com deficiência ou com mobilidade reduzida, sendo um deles acessível com piso baixo (equipado com dispositivo rampa de acesso) e outro ORE 1 - 4x4 (equipado com dispositivo de transição de fronteira, do tipo poltrona móvel).

"É um momento muito gratificante, porque falamos muito sobre planejamento e, se tem uma coisa que a Secretaria Municipal de Educação fez, foi planejar e organizar. Receber dois novos ônibus é fruto do planejamento do ano passado, da organização, empenho e dos pedidos junto ao Governo Federal. E hoje estamos aqui podendo oferecer um pouco mais de dignidade para as nossas crianças e alunos da rede municipal", afirmou Marcelo Delaroli.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a previsão é que mais oito ônibus reforcem a frota municipal no decorrer do ano, totalizando 10 novos veículos. A solenidade de entrega das chaves contou ainda com a presença de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI), Lar Sagrada Família, que fica localizado em Porto das Caixas.

"Quando assumimos a gestão, encontramos veículos quebrados e os que tínhamos disponíveis rodavam de forma precária. Com o trabalho árduo e comprometido, agora estamos conseguindo ampliar a frota municipal. É um empenho de toda a Secretaria de Educação para prestar um serviço de qualidade na rede municipal de ensino", destacou o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues.