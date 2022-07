Placas de sinalização novas em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 01/07/2022 17:13 | Atualizado 01/07/2022 17:13

Itaboraí - Com o objetivo de fomentar atividades turísticas através da correta identificação das rotas e destinos nas rodovias, o município de Itaboraí ganhou novas placas de sinalização viária, no âmbito do programa "Viaje Seguro" do Governo do Estado. A maior via de circulação da cidade, a Avenida 22 de Maio, já conta com as sinalizações, uma delas na altura de Joaquim de Oliveira. Por meio de um convênio com a Secretaria de Estado de Turismo, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, realizou a indicação dos locais turísticos do município.

Os projetos de sinalização turística tem com base a materialização do Acordo de Cooperação Técnica nº 005/2021, firmado entre a Secretaria de Estado de Turismo, a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e a Fundação Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro. Em Itaboraí, a instalação das placas foi planejada nas principais vias de acesso com municípios vizinhos.

"Temos um grande potencial turístico em nosso município, que carrega uma rica história e abriga um dos mais importantes parques paleontológicos. Essa sinalização nos principais acessos da cidade, além de apresentar todos os atrativos para visitantes, incentiva os próprios moradores a conhecer mais sobre Itaboraí. Temos que agradecer ao governador Cláudio Castro e ao Governo do Estado por toda essa atenção à nossa região", destacou o prefeito Marcelo Delaroli.

Itaboraí e mais quatro municípios, sendo Rio Bonito, Silva Jardim, São Gonçalo e Tanguá fazem parte da região 'Caminhos da Mata', que conta com significativa área verde e reservas naturais, e oferece ao visitante experiências com trilhas, escalada, cavalgada e muito mais. O secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, destaca a importância da parceria com o Governo do Estado para fomentar a prática turística no município.

"Temos que agradecer por essa iniciativa que visa valorizar os atrativos locais de cada região e incentivar a prática do turismo no município. Valorizar o potencial turístico de Itaboraí é uma das missões da gestão municipal", destacou José Carlos Cobra.

As placas de atrativos turísticos indicam os pontos turísticos existentes na região, orientando sobre a direção ou identificando os locais de interesse turístico que, via de regra, são compostas por pictograma e legenda próprios de cada atrativo existente, associado ou não a distâncias ou setas direcionais.

Dentre os locais turísticos da cidade, o Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí, conhecido como "berço dos mamíferos", onde foi encontrado um dos mais antigos fósseis do continente americano; o Palacete Visconde de Itaboraí, de 1840, onde se hospedava a Família Imperial; e o Centro Histórico, que abriga a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, o Teatro Municipal João Caetano e a Biblioteca Municipal Joaquim Manuel de Macedo.