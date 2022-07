Cauã Almeida Tavares, de 10 anos, morto por esganamento pela própria mãe e padrasto. - Foto: Rede Social

Publicado 11/07/2022 14:58 | Atualizado 11/07/2022 14:59

Itaboraí - Mãe e padrasto são presos após matar menino de 10 anos, morto por enforcamento com as mãos. O casal tentou encobertar o crime simulando um suicídio, como se a criança tivesse se suicidado com a guia do cachorro.

O padrasto alega que o encontrou pendurado pelo pescoço com a guia do cachorro e que o levou ao UPA de São Gonçalo, sendo que eles estavam em Itaboraí e próximo à sua casa existe um UPA. Médicos alegam que a criança já chegou morta.

Exames de perícia constataram que a criança foi morta por esganadura, através dos dedos das mãos. O casal nega as acusações porém foram detidos e irão responder pelo crime de homicídio. O casal ainda poderá responder por mais acusações já que tal ato pode ser considerado homicídio qualificado dependendo das circunstâncias, e também podem ser acusados de mudarem a cena do crime.

Testemunhas relatam, que Cauã era vítima de agressões e maus tratos em casa.

Entretanto, foi dada a prisão do casal, a investigação realizada pela 74ª DP de Alcântara continua.