Itaboraí FC Sub-17 - Foto: Itaboraí FC

Itaboraí FC Sub-17Foto: Itaboraí FC

Publicado 06/07/2022 16:02 | Atualizado 06/07/2022 16:07

Itaboraí - Na busca pelo segundo título consecutivo da Liga Regional Sub-17, o Itaboraí FC irá enfrentar a Seleção de Magé pela grande final da competição organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). A decisão será realizada em partidas de ida e volta com o primeiro jogo sendo realizado, no próximo sábado (09/07), a partir das 15h, no Estádio Municipal Alziro de Almeida, o Alzirão, no Centro, com portões abertos ao público.

A decisão final será no sábado seguinte (16/07) no Esporte Clube Pau Grande, em Magé. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos, parabenizou os meninos pela chegada à final e ressaltou a confiança na comissão técnica da equipe itaboraiense.

"Pela segunda vez consecutiva, os nossos meninos chegam à final dessa competição disputada por grandes equipes. O nosso principal objetivo é revelar esses talentos e dar o máximo para a evolução desses garotos da nossa cidade", disse o secretário.

Entusiasmado com o bom futebol apresentado pelos jovens de Itaboraí, o diretor técnico da equipe itaboiraiense, Ruan Abadias, afirmou que os meninos estão preparados para defender o título da competição regional.

"Os meninos estão preparados para defender o título que dá acesso para o estadual desta categoria. Fizemos uma campanha consistente que nos dá confiança para vencer a equipe adversária, que é muito talentosa e vai ser bem difícil, mas vamos fazer de tudo para defender essa taça", disse o diretor-técnico.

Atual campeão da competição, o Itaboraí FC ganhou o direito de entrar diretamente na semifinal do torneio. Nessa fase, a equipe itaboraiense enfrentou a Seleção de São Gonçalo e venceu a partida de ida, por 1x0. Já na partida de volta da semifinal, empataram por 1x1 e garantiram o acesso à final da competição. Os duelos foram realizados no Alzirão, no Centro, e no Campo do Cordeiro, em São Gonçalo.