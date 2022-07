Ruas do bairro Retiro recebendo pavimentação asfáltica - Foto: Divulgação

Publicado 08/07/2022 18:14

Itaboraí - O asfalto está chegando para moradores do bairro do Retiro, em Itaboraí. Ao todo, seis ruas estão sendo pavimentadas, após todo trabalho de reparo na rede de drenagem, preparação de base e colocação de meio-fio. As melhorias foram iniciadas nas vias, entre elas a Rua Almirante Barroso, que já começou a receber o asfalto.

Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), as obras avançam dependendo das condições climáticas e do cronograma da Usina de Itaboraí, em Caluge, de onde saem os materiais necessários para execução, como brita corrida, manilha e massa asfáltica.

“Estamos com frentes de trabalho em diversas partes do município, levando obras, pavimentação e manutenção para melhorar a qualidade de vida da população. O nosso planejamento de ações avança diariamente para continuar transformando Itaboraí”, destacou o secretário municipal de Serviços Públicos, Uilton Viana Filho.

As obras são realizadas por meio de um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ). Com 35 anos, Francine Moraes é nascida e criada no bairro Retiro. Atualmente, mãe de quatro filhos, a moradora da Rua Almirante Barroso era só alegria em ver a sua rua sendo asfaltada.

"Minha avó não chegou a ver o asfalto aqui, ela dizia que a gente também não veria. E hoje é a realização de um sonho", disse Francine.

Quem também esperou por quase 40 anos para ver a pavimentação chegar na localidade foi a aposentada Lídia Teixeira, de 78 anos. "Eu já tinha perdido as esperanças de ver este lugar asfaltado. Esse foi o único prefeito que fez por nós. Nossas crianças vão poder brincar em um local muito melhor. Só temos a agradecer", comentou Lídia.