Releituras de quadros clássicos feitas por alunos de Itaboraí em exposição na Casa de Cultura - Foto: Divulgação

Releituras de quadros clássicos feitas por alunos de Itaboraí em exposição na Casa de CulturaFoto: Divulgação

Publicado 07/07/2022 22:08 | Atualizado 07/07/2022 22:28

Itaboraí - A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres abriu, na tarde desta quinta-feira (07/07), a exposição "O Nascer de um Artista", que traz releituras de quadros clássicos produzidas por alunos de um instituto educacional em Itaboraí, orientados pela professora e artista plástica Rosimere Medeiros. A exposição é gratuita e ficará aberta ao público até o próximo sábado (09/09), na Sala do Artista Local Bira Alma Reggae.

Na exposição, 88 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até o 1º ano do Ensino Médio realizaram a releitura de 96 quadros clássicos de artistas mundialmente conhecidos, como Vincent Van Gogh, Tarsila do Amaral, Pablo Picasso, Romero Britto, entre outros nomes. O gestor da Casa de Cultura e subsecretário de Cultura, Alan Mota, a exposição serve como forma de incentivar outras unidades escolares a trazer obras de futuros artistas.

"A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres é o espaço ideal para os fazedores de cultura da nossa cidade mostrarem o seu talento. A exposição tem grande importância para o desenvolvimento desses jovens fazedores de cultura, tanto na questão pessoal quanto no lado profissional. Acreditamos que seja a porta de entrada para outras escolas fazerem o mesmo e trazerem as suas artes", disse Alan Mota.

Professora e artista plástica, Rosimere Medeiros, ressaltou a importância da abertura da Casa de Cultura para a exposição dos trabalhos dos jovens.

"Ver esses jovens fazedores de cultura felizes em expor os seus trabalhos, as suas obras em um conceituado espaço cultural da nossa cidade não tem preço. Acredito que essa exposição vai levar bastante desenvolvimento para esses artistas. Temos jovens com um talento incrível e essas obras retratam isso", afirmou.

Para conferir a exposição, a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres fica localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, 303, no Centro. Agendamento para grupos e escolas pelo WhatsApp (21) 98958-8727 ou pelo telefone (21) 2635-4291.