Campanha conscientiza contra hepatites virais em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 14/07/2022 13:52 | Atualizado 14/07/2022 13:52

Itaboraí - Teste rápido contra hepatites virais, como B e C, é oferecido à população na rede municipal de Saúde. E para conscientizar sobre essas doenças, a campanha do Julho Amarelo está sendo desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), por meio do Programa Municipal de IST, AIDS e Hepatites Virais com participação do Programa Saúde do Homem.

Nesta quarta-feira (13/07), a ação de conscientização aconteceu no Posto da Saúde da Família (PSF) Joaquim de Oliveira, onde também foram oferecidas vacinações contra hepatite B. De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de IST, AIDS e Hepatites Virais, Ana Paula Rangel, o objetivo da ação do Julho Amarelo é identificar e tratar precocemente as doenças.

“A campanha é para conscientizar sobre a necessidade de cuidados da população em relação às hepatites virais. Identificar e tratar as doenças”, comentou a coordenadora.

A hepatite pode se desdobrar em A, B, C e D, sendo a B e C sexualmente transmissíveis. Em sua maioria, são doenças silenciosas, sem sintomas aparentes. Quando apresentam sintomas, podem ser náusea, dor abdominal, fadiga, febre, pele ou olhos amarelados. Em caso de suspeita, procurar a unidade de saúde mais próxima.

“A Hepatite B ataca nossos órgãos vitais, como fígado. É uma doença de inflamação. No fígado, pode ser causada por bebidas alcoólicas, entre outras formas. Precisamos proteger nosso corpo contra essa doença e uma das formas de prevenção é a vacinação”, ressalta a enfermeira Eledir Terra.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) oferece através do serviço de atenção especializada, atendimento de hepatologia (consultas e exames), bem como a dispensação de antiretrovirais para o tratamento da doença. Além disso, todos os postos de saúde oferecem o teste rápido.