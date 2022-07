Transporte Universitário - Foto: Divulgação

Transporte UniversitárioFoto: Divulgação

Publicado 19/07/2022 15:00 | Atualizado 19/07/2022 15:01

Itaboraí - Atenção estudantes! Termina nesta quarta-feira (20/07), o recadastramento dos alunos que utilizam o Transporte Universitário em Itaboraí para o próximo semestre (2022.2). O estudante deve baixar e preencher o requerimento disponibilizado pelo Espaço Universitário.

Para os universitários que não possuem acesso à internet, o setor do espaço estará disponível presencialmente até o dia 20 de julho, das 8h às 17h, no Centro. Para o recadastramento, o universitário deve entregar um envelope com: requerimento preenchido e assinado pelo aluno; documento de identificação (cópia); CPF (cópia); grade escolar atualizada; e comprovante de matrícula.

Vale destacar que para a alteração de turno, o usuário deverá consultar antes a disponibilidade da vaga, e as matérias “puxadas” no contraturno não serão consideradas como turno integral, objetivando atender uma maior parcela de universitários da cidade.

Caso o universitário não tenha disponibilidade de comparecer, familiares diretos poderão realizar o recadastro apresentando a cópia dos documentos solicitados do universitário em questão.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato através dos canais de atendimento online ou presencialmente no Espaço Universitário, que fica na Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro, ao lado direito da Secretaria Municipal de Educação.