Marcelo Delaroli assina termo para início de obras de melhorias em Jardim Imperial - Foto: Divulgação

Marcelo Delaroli assina termo para início de obras de melhorias em Jardim Imperial Foto: Divulgação

Publicado 21/07/2022 18:43 | Atualizado 21/07/2022 18:44

Itbaoraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e o secretário de Estado de Obras e Infraestrutura, Rogério Brandi, assinaram o termo para início de obras de melhorias no bairro Jardim Imperial durante cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (21/07). O convênio firmado com o Governo do Estado tem o objetivo de realizar pavimentação, drenagem, sinalização urbana e construção de ponte.

As obras de melhorias com investimento de cerca de R$ 3,1 milhões estão previstas para ter início na próxima segunda-feira (25/07). Inicialmente, sete vias do bairro receberão os serviços de patrolamento, tapa-buraco, execução de base, confecção de meio-fio, além do recebimento de pavimentação asfáltica.

São elas: Rua Andréa Conceição dos Santos, Rua Nelson Almada Abreu, Rua Adhemar Pinheiros, Rua Simão Miguel, Rua D, Rua Edson Gomes Rangel e Rua Eurydice Nascimento Pinho. Juntas, as vias somam o equivalente a cerca de 1,8km de pavimentação asfáltica.

"Inicialmente são sete ruas que serão beneficiadas com essas obras, mas as que não forem contempladas nesse começo, contarão com todo o nosso esforço para receber melhorias junto ao Governo do Estado. Nada resiste ao trabalho. Vamos continuar trabalhando de domingo a domingo e não vamos parar por um segundo até todo o povo de Itaboraí receber os impactos da nossa transformação", disse o prefeito Marcelo Delaroli durante a cerimônia, acompanhado de secretários municipais e vereadores.

Uma das beneficiadas com as obras de melhorias no bairro será a dona de casa Creuza Busquet, de 51 anos, que agradeceu a Prefeitura de Itaboraí pelo trabalho que vem sendo realizado no município.

"Moro aqui há mais de 45 anos e já não esperava mais as obras chegando no nosso bairro, que sempre foi muito abandonado. O que mais tinha no Jardim Imperial era gente caindo nos buracos, além da dificuldade de se locomover em razão da péssima qualidade das ruas. Só posso agradecer a Prefeitura pelas obras que estão por vir. Não tenho palavras para descrever tamanha alegria", disse Creuza.