Jovens atletas treinam gratuitamente em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 26/07/2022 10:27 | Atualizado 26/07/2022 10:30

Itaboraí - Ferramenta de inclusão e integração social, o esporte vem sendo trabalhado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) para impulsionar geração de carreiras e aumento de qualidade de vida para crianças e jovens de 6 a 17 anos em Itaboraí.

Com o Projeto Transformar, são oferecidas aulas de jiu-jitsu, basquete, futsal, capoeira, taekwondo e atletismo de forma gratuita na Estação Cidadania, em Calundu, que visam o desenvolvimento e crescimento profissional desses jovens atletas.



Responsável por intermediar as atividades esportivas, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos, ressalta a importância do esporte para as crianças e jovens que moram no município. Segundo o gestor, o Projeto Transformar já mudou a vida de muitos adolescentes e famílias de Itaboraí.



"O esporte transforma vidas e ele transformou a minha vida. Consegui realizar o sonho de muitos jovens, que é ser jogador de futebol profissional, e sei da importância do esporte para a sociedade. O principal objetivo dessa iniciativa é levar conhecimento e desenvolvimento para os mais novos. Com essas atividades, esses talentos podem ser lapidados e podem se transformar em atletas de grande potencial. Tenho certeza que ainda temos muitos talentos a serem descobertos em Itaboraí", disse o secretário.



As aulas que acontecem durante a semana contam com o suporte oferecido pela SEMEL, além da experiência dos professores. Uma das modalidades oferecidas pelo Projeto Transformar é o futsal, ministrado pelo professor Everaldo Luiz. As aulas são realizadas às segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 15h30. Durante as aulas, os alunos aprendem as partes técnicas de uma partida de futsal, além de disputar duelos com cinco jogadores em cada equipe.



Buscando proporcionar a imersão no esporte, o Projeto Transformar também passou a contar com nomes renomados do esporte nacional. Uma delas é a atleta de taekwondo Iris Tang Sing, de 31 anos, participante dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, que enxerga o esporte como forma de inclusão e desenvolvimento dos jovens. Iris é moradora de Porto das Caixas, já foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto, e ficou com a 9ª colocação nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Além disso, possui títulos conquistados em competições disputadas na Holanda, Rússia, entre outros.



"O esporte é a maior ferramenta de inclusão desses jovens e, através dele, temos diversos relatos de transformação da vida de famílias. Busco através da experiência que adquiri com os treinos, lutas e competições levar um pouco do meu aprendizado para eles. O primeiro passo é fazer com que eles tenham a consciência da importância do esporte e depois trazer a disciplina para as crianças e jovens que sonham em chegar longe nas suas modalidades. É um trabalho de longo prazo, que pode descobrir novos talentos em Itaboraí", disse a esportista.



As aulas de taekwondo do Projeto Transformar acontecem às terças e quintas-feiras, das 9h30 às 10h30. Outro atleta conceituado que passou a integrar o quadro de professores do Projeto Transformar foi João Barros, conhecido como João Corredor. Ele, que foi bicampeão da Volta Internacional da Lagoa Rodrigo de Freitas e possui experiência no esporte de cerca de 30 anos, é o responsável por dar aulas de atletismo para as crianças e adolescentes, às terças e quintas, das 15h às 16h.



Às terças e quintas também acontecem as modalidades de jiu-jitsu (das 14h30 às 16h30 e das 20h às 22h30) e basquete (das 8h às 9h30 e das 14h às 15h30). As aulas de capoeira do Projeto Transformar acontecem às segundas e quartas, das 19h30 às 21h30. Além das modalidades esportivas, o projeto Transformar conta também com 15 núcleos espalhados por diversos bairros que contam com aulas de ginástica e circuito funcional para a Terceira Idade.



Os interessados em participar das atividades devem comparecer à sede da Estação Cidadania, acompanhado de um responsável, com documento de identificação e carteira de vacinação comprovando imunização contra Covid-19.