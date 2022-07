Inscrições prorrogadas, ainda da tempo de se capacitar - Foto: Divulgação

Inscrições prorrogadas, ainda da tempo de se capacitar Foto: Divulgação

Publicado 25/07/2022 17:29

Itaboraí - A Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa, em Itaboraí, prorrogou até sexta-feira (29/07), as inscrições para os cursos do segundo semestre da instituição. Os interessados podem se inscrever diretamente na unidade, das 8h às 16h.

Ainda há vagas para os cursos de pintura em tela, crochê, tricô, crochê amigurumi, feltro, iniciação às artes, ‘patch’ aplique, bijuterias criativas, pinturas especiais, bonecas, modelagem e pintura em cerâmica.

As aulas terão início no dia 1º de agosto, e serão destinadas para as pessoas a partir de seis anos de idade, dependendo do curso. Com duração de duas a quatro horas, as aulas acontecerão uma vez por semana, podendo ser nos turnos manhã e tarde. Os cursos duram de seis meses a um ano.

Para se inscrever, é necessário levar documento de identificação (RG), comprovante de residência, telefone para contato e foto 3×4. Menores de idade deverão ir acompanhados do responsável, além de levar declaração escolar e caderneta de vacinação.

Gerida pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa fica localizada na Rua Coronel Leal Júnior, 76, Centro. Para mais informações: (21) 2639-8381.