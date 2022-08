Homem que ameaça ex-companheira é preso. - Foto: Reprodução

Homem que ameaça ex-companheira é preso.Foto: Reprodução

Publicado 08/08/2022 15:26 | Atualizado 08/08/2022 15:29

Itaborai - Uayan Eduardo de Oliveira Silva de 28 anos foi preso nesta segunda-feira no bairro de Venda das Pedras por ameaçar de morte sua ex companheira.

Em diversas mensagens de Watts App o meliante ameaçava a ex mulher dizendo através de áudios que ela iria morrer, e que iria bater muito nela, e que não ligava de ela fosse a delegacia, que seria pra ele "apenas mais um processo" e que iria mata-la de qualquer forma, ainda que ela procurasse a polícia além de outras barbaridades.

A Delegada Dra Norma Lacerda com base nas mensagens de áudio que constatou as ameaças e decretou a prisão preventiva do elemento junto a Justiça de Itaboraí.

Os Agentes da Polícia Civil da 71ª DP conseguiram localizar o paradeiro do criminoso, e efetuaram a prisão do elemento.