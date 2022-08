O Gavião tem de 50 a 60 cm de comprimento e sua envergadura varia em torno de 123 cm e ele já foi devolvido ao seu habitat natural - Foto: Divulgação

O Gavião tem de 50 a 60 cm de comprimento e sua envergadura varia em torno de 123 cm e ele já foi devolvido ao seu habitat naturalFoto: Divulgação

Publicado 02/08/2022 18:56

Itaboraí - Agentes do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPAM) de Itaboraí, da Secretaria Municipal de Segurança, e guardas da Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) de Niterói, realizaram a soltura de um gavião, nesta terça-feira (02/08), no Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí, no distrito de Cabuçu.

A ave foi resgatada no dia 12 de julho, em um shopping no bairro de Três Pontes, após ser encontrada em um tanque de água por funcionários do empreendimento. Eles, então, entraram em contato o telefone oficial da Guarda Municipal de Itaboraí, o 153. O animal foi levado pelo GEPAM até a Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói, para passar pelos cuidados de médicos veterinários.

Segundo o coordenador do GEPAM de Itaboraí, o guarda municipal Silveira, a ave estava encharcada de água. "Muito importante a população ter o conhecimento para onde ligar nesses casos que envolvem animais silvestres. Foi de suma importância ainda o trabalho de integração realizado entre as guardas municipais de Itaboraí e Niterói", disse.

O gavião carcará é uma espécie de ave de rapina da Ordem Falconiformes. Mede cerca de 50 a 60 cm de comprimento e sua envergadura varia em torno de 123 cm. A ave habita o centro e o sul da América do Sul.

Para solicitar o resgate de animal silvestre, a população itaboraiense pode entrar em contato por meio do canal de telefone 153, da Guarda Municipal de Itaboraí, que as informações relativas à proteção ambiental são encaminhadas para o GEPAM.