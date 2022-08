A Escola Municipal Manoel Nazareno de Barros, recebeu a apresentação de um filme e atividades recreativas - Foto: Divulgação

A Escola Municipal Manoel Nazareno de Barros, recebeu a apresentação de um filme e atividades recreativasFoto: Divulgação

Publicado 11/08/2022 17:50

Itaboraí - O projeto "Cinema na Escola", da companhia Circo Teatro Sem Lona, chegou a Itaboraí. Nesta quinta-feira (11/08), a Escola Municipal Manoel Nazareno de Barros, em Colônia, recebeu a apresentação de um filme e atividades recreativas, divididas em dois turnos para mais de 140 alunos da unidade municipal de ensino.

A iniciativa foi realizada através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura.



Durante a atividade, foi exibido o filme “Os Croods 2: Uma Nova Era”, além da realização de atividades culturais com alunos de 4 a 10 anos. Após a apresentação do longa-metragem, exibido em uma uma tela de LED, os alunos participaram de uma brincadeira em que tinham que descobrir nomes de filmes através de trilhas sonoras.



O projeto "Cinema na Escola" tem como objetivo promover o gosto pela sétima arte dentro das escolas públicas. Durante as atividades, foram distribuídas cartilhas educativas sobre cinema, com orientações pedagógicas e ideias para auxiliar na educação dos alunos, que podem ser trabalhadas em salas de aulas.



A diretora da Escola Municipal Manoel Nazareno de Barros, Marcele Rodrigues, ressaltou a importância dessas atividades para os alunos e agradeceu todo o apoio oferecido pela Secretaria Municipal de Educação.



"Visando a autoestima dos nossos alunos e focando em sua formação cidadã, buscamos favorecer o aprendizado através do lúdico-pedagógico, em que são trabalhados valores que visam despertar e expandir a criatividade dos nossos educandos. Trazer atividades como essa para esses alunos é de extrema importância para o desenvolvimento e crescimento das crianças. Não posso deixar de agradecer o apoio de toda a equipe da Educação, que nos ajuda a sonhar com uma escola maravilhosa à altura da nossa cidade", disse a diretora.



Outra unidade da rede municipal de ensino de Itaboraí que receberá as atividades do projeto “Cinema na Escola” será a Escola Municipal Adelaide de Magalhães Seabra, em Visconde, que contará com duas atividades, nesta sexta-feira (12/08).