Casa Paulina Porto apresenta exposição "Um olhar sobre tela" em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 10/08/2022 19:01 | Atualizado 10/08/2022 19:02

Itaboraí - A exposição “Um olhar sobre tela”, do artista autodidata Maxcil Batista de Carvalho, está em cartaz na Casa Paulina Porto, sede da Secretaria Municipal de Cultura, no Centro. A mostra ficará aberta para a visitação do público até o dia 8 de setembro, com entrada gratuita.

Ao todo, a exposição reúne quadros e desenhos a lápis. O pintor começou a vida artística ainda quando criança, aos 14 anos, e desde então vem aperfeiçoando o seu trabalho, dia após dia. Morador de Visconde, o artista é aposentado e tem 68 anos.

“Essa exposição é uma porta aberta para mostrar o meu trabalho em Itaboraí. Todas as obras têm um sentido, cada desenho tem uma perspectiva, que é mostrar o que vem de dentro”, explicou Maxcil.

O secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, ressalta a importância de proporcionar a abertura de espaços para divulgar a arte produzida em Itaboraí.

“Nosso intuito é abrir os espaços públicos para divulgar os fazedores de cultura de nossa cidade e hoje temos o prazer de compartilhar esta experiência com a primeira exposição do Maxcil num espaço público”, destacou o secretário.