15/08/2022

Itaboraí - Ferramenta de inclusão social, o esporte vem sendo utilizado como forma também de desenvolvimento profissional e pessoal em Itaboraí. Uma prova disso é o projeto social Taekwondo do técnico olímpico Diego Ribeiro, que conta com apoio da Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), que vem se tornando um celeiro de atletas de alto nível e conquistas de nível nacional e internacional do esporte.

Atualmente, o projeto conta com duas unidades localizadas nos bairros Porto das Caixas e Reta, com mais de 180 atletas de diferentes idades, entre 'pratas da casa' e lutadores de outros estados, como São Paulo e Rio Grande do Norte. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos, ressalta a importância de fomentar projetos sociais para participação de jovens do município.

"Ver a nossa cidade sendo celeiro de grandes atletas e virar potência de treinamento em todo o país é muito satisfatório. Entendemos que o esporte transforma vidas e buscamos, através dele, o desenvolvimento pessoal dos mais novos da nossa cidade. E o projeto social Taekwondo é uma prova disso. O técnico Diego é referência em todo o mundo e escolheu a nossa cidade para difundir a arte marcial", afirmou.

De acordo com o diretor do projeto e técnico da seleção brasileira de Taekwondo, professor Diego Ribeiro, o projeto vem crescendo muito nos últimos anos com atletas conquistando títulos e participando de grandes competições no Brasil e no Exterior. Segundo o treinador, há atletas com grandes chances de disputar as Olimpíadas de 2024.

"O esporte transforma vidas e as nossas unidades em Porto das Caixas e na Reta podem retratar essas mudanças. Através do esporte, buscamos melhorar a disciplina e educação de nossos alunos. O apoio da Prefeitura de Itaboraí é imprescindível para o funcionamento do nosso projeto. Toda a ação realizada em prol do esporte e dos jovens do município traz frutos para a cidade", disse o professor Diego Ribeiro, que já participou de diversas competições em mais de 50 países e é treinador da seleção olímpica do esporte desde 2017.

Um dos participantes do projeto que deixou sua cidade natal para buscar melhores condições de treinamento em Itaboraí foi o atleta Paulo Ricardo Melo, de 25 anos. Ele atualmente é o terceiro colocado do ranking mundial da categoria até 54kg e forte candidato à participação nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Para o atleta, o projeto social tem grande participação na sua evolução recente coroada com a conquista de três medalhas de ouro neste ano.

"Ter uma boa estrutura de treinamento é fundamental para a nossa evolução como profissional e nós temos isso aqui em Itaboraí. Saí do Rio Grande do Norte para alçar voos maiores na minha carreira e encontrei no projeto social um forte aliado para conquistar os meus objetivos. No projeto, temos a experiência do nosso professor Diego junto de toda a sua comissão, que são fundamentais para a nossa evolução", disse Paulinho, como é conhecido.

O projeto social também conta com a participação da paulista Milena Titoneli, de 24 anos, quinto lugar na última edição dos Jogos Olímpicos do Japão em 2020 e atual campeão Pan-Americana na categoria adulto até 67 kg; Gabriela Siqueira, de 27 anos, campeã do Pan-Americano do México, em 2021, na categoria até 73kg; e Henrique Marques, medalhista de bronze nos Jogos Pan Americano da Juventude, realizado na Colômbia em 2021.

Entre março e abril deste ano, três atletas do projeto conquistaram medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, disputado em Rosário, na Argentina. Quem tiver interesse em participar do projeto social Taekwondo, basta visitar uma das unidades, que ficam localizadas na Rua Armando Pimentel, 299, em Porto das Caixas, e Avenida Flávio Vasconcelos, lote 6 e 7, quadra 3.